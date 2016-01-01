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    «Сюрприз к 8 марта!». «Локомотив» открыл две новые женские команды. Одним из тренеров будет Машина

    «Локомотив» усиливает направление женского футбола. В рамках клуба будут работать еще две женские команды.

    «В преддверии Международного женского дня мы рады объявить о создании в структуре ФК «Локомотив» молодежной и юношеской женских команд.

    ЖФК «Локомотив» U-20 будет выступать в молодежной Суперлиге, которая стартует в мае. Главным тренером команды назначена Олеся Машина. В 2019 году Олеся Николаевна входила в тренерский штаб ЖФК «Локомотив», а также была помощником главного тренера сборной России на Универсиаде-2017.

    ЖФК «Локомотив» U-15 будет играть в женском первенстве ЮФЛ. Команду возглавил Александр Владимирович Заякин, который на протяжении четырех последних лет тренировал детские команды ЦСКА», – сообщила пресс-служба.

    • В прошлом сезоне чемпионата России основная женская команда «Локомотива» заняла 2-е место и вышла в Лигу чемпионов.
    • Она основана в 2018 году.
    • Мужской «Локомотив» сейчас идет в РПЛ 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11783

      JTherry 33 минуты назад

      по заголовку - подумал "Машина времени"))

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