«Сюрприз к 8 марта!». «Локомотив» открыл две новые женские команды. Одним из тренеров будет Машина

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«Локомотив» усиливает направление женского футбола. В рамках клуба будут работать еще две женские команды.
«В преддверии Международного женского дня мы рады объявить о создании в структуре ФК «Локомотив» молодежной и юношеской женских команд.
ЖФК «Локомотив» U-20 будет выступать в молодежной Суперлиге, которая стартует в мае. Главным тренером команды назначена Олеся Машина. В 2019 году Олеся Николаевна входила в тренерский штаб ЖФК «Локомотив», а также была помощником главного тренера сборной России на Универсиаде-2017.
ЖФК «Локомотив» U-15 будет играть в женском первенстве ЮФЛ. Команду возглавил Александр Владимирович Заякин, который на протяжении четырех последних лет тренировал детские команды ЦСКА», – сообщила пресс-служба.
- В прошлом сезоне чемпионата России основная женская команда «Локомотива» заняла 2-е место и вышла в Лигу чемпионов.
- Она основана в 2018 году.
- Мужской «Локомотив» сейчас идет в РПЛ 7-м.