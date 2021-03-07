«Сюрприз к 8 марта!». «Локомотив» открыл две новые женские команды. Одним из тренеров будет Машина

«Локомотив» усиливает направление женского футбола. В рамках клуба будут работать еще две женские команды.

«В преддверии Международного женского дня мы рады объявить о создании в структуре ФК «Локомотив» молодежной и юношеской женских команд.

ЖФК «Локомотив» U-20 будет выступать в молодежной Суперлиге, которая стартует в мае. Главным тренером команды назначена Олеся Машина. В 2019 году Олеся Николаевна входила в тренерский штаб ЖФК «Локомотив», а также была помощником главного тренера сборной России на Универсиаде-2017.

ЖФК «Локомотив» U-15 будет играть в женском первенстве ЮФЛ. Команду возглавил Александр Владимирович Заякин, который на протяжении четырех последних лет тренировал детские команды ЦСКА», – сообщила пресс-служба.