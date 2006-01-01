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    Гаттузо может возглавить «Фиорентину»

    «Фиорентина» может сменить главного тренера по окончании текущего сезона.

    По информации Football Italia, клуб уже контактировал с Дженнаро Гаттузо, который пока возглавляет «Наполи».

    43-летний специалист летом сможет принять предложение «Фиорентины». К этому времени истечет контракт и у него, и у действующего тренера команды из Флоренции Чезаре Пранделли.

    • «Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.
    • «Фиорентина» идет в итальянском чемпионате на 14-й строчке.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1677

      Алехсбургер. 3 часа назад

      После прихода этого зверюги,кое-кто приползёт в Сочи с ножкой от стула в причинном месте...

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