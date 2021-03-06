Гаттузо может возглавить «Фиорентину»

«Фиорентина» может сменить главного тренера по окончании текущего сезона.

По информации Football Italia, клуб уже контактировал с Дженнаро Гаттузо, который пока возглавляет «Наполи».

43-летний специалист летом сможет принять предложение «Фиорентины». К этому времени истечет контракт и у него, и у действующего тренера команды из Флоренции Чезаре Пранделли.