Гаттузо может возглавить «Фиорентину»

«Фиорентина» может сменить главного тренера по окончании текущего сезона.
По информации Football Italia, клуб уже контактировал с Дженнаро Гаттузо, который пока возглавляет «Наполи».
43-летний специалист летом сможет принять предложение «Фиорентины». К этому времени истечет контракт и у него, и у действующего тренера команды из Флоренции Чезаре Пранделли.
- «Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.
- «Фиорентина» идет в итальянском чемпионате на 14-й строчке.
Источник: Football Italia