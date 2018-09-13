Матч отбора ЧМ-2022 Мальта – Россия пройдет при пустых трибунах

Рыцари Мальтийского ордена могут нашу футбольную дружину побить.
Зрителей не допустят на игру квалификации ЧМ-2022 между сборными Мальты и России.
Матч пройдет 24 марта на Национальном стадионе в Та-Кали в 22:45 по московскому времени.
Решение играть при пустых трибунах принято принимающей стороной из-за коронавирусных ограничений.
- Матч с Мальтой станет первым для сборной России в 2021 году.
- Также в марте команда сыграет со Словенией и Словакией.
- Словаки также запретили болельщикам посещать домашние встречи сборной.