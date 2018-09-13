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    Матч отбора ЧМ-2022 Мальта – Россия пройдет при пустых трибунах

    Зрителей не допустят на игру квалификации ЧМ-2022 между сборными Мальты и России.

    Матч пройдет 24 марта на Национальном стадионе в Та-Кали в 22:45 по московскому времени.

    Решение играть при пустых трибунах принято принимающей стороной из-за коронавирусных ограничений.

    • Матч с Мальтой станет первым для сборной России в 2021 году.
    • Также в марте команда сыграет со Словенией и Словакией.
    • Словаки также запретили болельщикам посещать домашние встречи сборной.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4521

      Cleaner 21 минуту назад

      Рыцари Мальтийского ордена могут нашу футбольную дружину побить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10002

      paracetamol 3 часа назад

      Как бы не продутььь!

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