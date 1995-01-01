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    Президент «Урала»: «VAR – одно из зол нашего футбола. Хочу – смотрю, хочу – не смотрю»

    Президент «Урала» Григорий Иванов остался недоволен судейством Павла Шадыханова в матче 1/8 финала Кубка России с «Уфой».

    «В первом тайме не поставили чистый пенальти в ворота «Уфы». Я не знаю, как работают наши судьи... Мишкич прокидывает мяч в штрафной, а ему бьют по ноге. А арбитр даже не пошел смотреть ВАР!

    У них сейчас удобная позиция: хочу – смотрю, хочу – не смотрю... А тут я имею право обращаться за помощью к видеоарбитрам, а тут могу... Ну как это так?

    Поймите, я не прошу, чтобы в нашу пользу ставили левые 11-метровые. Здесь же был очевидный фол. Счет 0:0, мы могли выходить вперед.

    Пенальти за руку Калинина? Я не знаю... На совести арбитра. Просто мы пропустили второй гол, и игра закончилась фактически. Это же все-таки Кубок, матч принципиальный.

    Зачем назначать на него неопытного судью? В одну сторону свистят фол, в другую — нет... В общем, как я вам и говорил, ранее: ВАР — одно из зол нашего футбола», – цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

    • «Уфа» разгромила «Урал» (3:0) и вышла в 1/4 финала Кубка России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      karolinatymu 1 час назад

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      Рейтинг: +9979

      paracetamol 1 час назад

      Я же говорил, что вороватые судейки свою нишу найдут. В данном случае, речь идет о процедуре применения. Во всех видах спорта игрок тренер или команда могут попросить показать повтор, вышел мяч за линию (волейбол) или нет, было касание сетки и пр., только не в футболе. Здесь все отдано на откуп свистунам!

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      Рейтинг: +45612

      portero > paracetamol 34 минуты назад

      Да должно быть такое право(требовать просмотра), хотя бы раз за тайм...

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