Президент «Урала»: «VAR – одно из зол нашего футбола. Хочу – смотрю, хочу – не смотрю»

Президент «Урала» Григорий Иванов остался недоволен судейством Павла Шадыханова в матче 1/8 финала Кубка России с «Уфой».

«В первом тайме не поставили чистый пенальти в ворота «Уфы». Я не знаю, как работают наши судьи... Мишкич прокидывает мяч в штрафной, а ему бьют по ноге. А арбитр даже не пошел смотреть ВАР!

У них сейчас удобная позиция: хочу – смотрю, хочу – не смотрю... А тут я имею право обращаться за помощью к видеоарбитрам, а тут могу... Ну как это так?

Поймите, я не прошу, чтобы в нашу пользу ставили левые 11-метровые. Здесь же был очевидный фол. Счет 0:0, мы могли выходить вперед.

Пенальти за руку Калинина? Я не знаю... На совести арбитра. Просто мы пропустили второй гол, и игра закончилась фактически. Это же все-таки Кубок, матч принципиальный.

Зачем назначать на него неопытного судью? В одну сторону свистят фол, в другую — нет... В общем, как я вам и говорил, ранее: ВАР — одно из зол нашего футбола», – цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».