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    Ребров – о встрече с Промесом: «Пришел домой счастливый»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от первой встречи с Квинси Промесом.

    «Встретились мы с Промесом не сразу – на завтраке разминулись, пересеклись около массажного кабинета. Слышу: «Где Тема, где Тема?» Видимо, он всех старичков уже увидел, а меня еще нет, вот и спрашивал.

    Мы поздоровались, чуть пообщались. Я сказал Квинси, что команда уже другая, много молодых. Он большинство знал и поспрашивал о тех, с кем незнаком.

    Самое удивительное было вечером. Я пришел домой счастливый и чувствовал какое-то воодушевление. Вроде день тяжелый был, а вообще не устал. Катя спрашивает: «Ты чего такой довольный?»

    Отвечаю: «Это реально связано с Квинси. Будто родного человека встретил, а он мне дал заряд положительной энергии». Причем не могу сказать, что мы большие друзья, просто с Промесом связано очень много ярких моментов, только лучшие воспоминания», – написал Ребров.

    • Промес вернулся в «Спартак» в конце зимы.
    • Клуб купил его у «Аякса» за 8,5 миллиона евро.
    • Голландец дебютировал за команду в матче против «Рубина» (0:2).

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3571

      mopecekca 1 час назад

      ******** столько игр- ребров счастливый ходит..ну а че?контракт продлили, можно ******* дальше

      0
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      Рейтинг: +20863

      Боцман59rus 1 час назад

      А вот Рыжиков на шее у жены)))

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      Рейтинг: +17483

      slavutiq70 2 часа назад

      Антоха позитив однозначно,только от этого уже думаю будет польза,,,а случай в Голландии с родственником,наверное достали парня по самое не хочу,,,,

      2
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      Рейтинг: +3818

      алдан2014 7 часов назад

      Тема прав,Промес солнечный человек,подарил нам массу положительных эмоций. Надеюсь и ещё подарит.Надеюсь Тедеско,при хаосе в команде хватит ума дать команду играть на Квинси. А то в матче с Рубином ,Антоха в ряде эпизодов очень хорошо открывался,но партнёры его не видели,чего раньше не было. Все знали,нужно искать пас на Промес,этот парень возле штрафной всегда сотворит шедевр

      3
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      Рейтинг: +26772

      oyabun > алдан2014 6 часов назад

      Сыграются еще.

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      Рейтинг: +6787

      KPCCSPB > алдан2014 3 часа назад

      Как бы не потух он, в такой спартаковской атмосфере. А то и Зобнин уже перегорел, и Джикию скоро съедят, а потом и за Максименко возьмутся.

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