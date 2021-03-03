Ребров – о встрече с Промесом: «Пришел домой счастливый»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от первой встречи с Квинси Промесом.

«Встретились мы с Промесом не сразу – на завтраке разминулись, пересеклись около массажного кабинета. Слышу: «Где Тема, где Тема?» Видимо, он всех старичков уже увидел, а меня еще нет, вот и спрашивал.

Мы поздоровались, чуть пообщались. Я сказал Квинси, что команда уже другая, много молодых. Он большинство знал и поспрашивал о тех, с кем незнаком.

Самое удивительное было вечером. Я пришел домой счастливый и чувствовал какое-то воодушевление. Вроде день тяжелый был, а вообще не устал. Катя спрашивает: «Ты чего такой довольный?»

Отвечаю: «Это реально связано с Квинси. Будто родного человека встретил, а он мне дал заряд положительной энергии». Причем не могу сказать, что мы большие друзья, просто с Промесом связано очень много ярких моментов, только лучшие воспоминания», – написал Ребров.