Евсеев: «Раньше у «Спартака» были игроки индивидуально более сильные. Тедеско – заложник»

Что есть то есть. Многие команды мечтают приобрести игроков высокого класса исходя из своих финансовых возможностей. Составы ежегодно меняются и тут уж кому то повезет больше,кому то меньше. Многое зависит и от работы менеджмента. Но как тут быть если Ген.директора и спорт.директора меняются часто. Ничего хорошего нет и в частой смене тренера.
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ситуацию в «Спартаке». По его словам, главный тренер московской команды Доменико Тедеско не имеет в составе футболистов высокого уровня.
«Раньше у «Спартака» были игроки индивидуально более сильные. Тренер – заложник. Играет с теми, кто есть. И после четырех поражений команда оказалась в непростой ситуации», – написал Евсеев в инстаграме.
- «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ.
- Клуб уступил в четырех официальных матчах подряд.