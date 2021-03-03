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  • Евсеев: «Раньше у «Спартака» были игроки индивидуально более сильные. Тедеско – заложник»

Евсеев: «Раньше у «Спартака» были игроки индивидуально более сильные. Тедеско – заложник»

3 марта 2021, 11:00
11

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ситуацию в «Спартаке». По его словам, главный тренер московской команды Доменико Тедеско не имеет в составе футболистов высокого уровня.

«Раньше у «Спартака» были игроки индивидуально более сильные. Тренер – заложник. Играет с теми, кто есть. И после четырех поражений команда оказалась в непростой ситуации», – написал Евсеев в инстаграме.

  • «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ.
  • Клуб уступил в четырех официальных матчах подряд.

Источник: Инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Спартак Евсеев Вадим
Комментарии (11)
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NewLife
1614763316
Бывало и тренеры по-сильнее были.
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derrik2000
1614763387
тедескин не заложник. тедескин - ШАБАШНИК! Кирьяков, поигравший за ""Гамбург", "Карлсруэ" и имеющий много знакомых в немецком футбольном мире, в интервью. которое дал sports.ru, говорит, что все в Германии понимают, зачем этот попрыгунчик поехал тренировать в Россию.
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paracetamol
1614772420
А кого же вы тогда покупаете? Вон сколько накупили отстоя вского! Зачем брать индивидуально слабых?
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raritet
1614775029
А что тогда сказать о Тамбове. Что тренер Тамбова заложник ситуации. Вроде взрослые люди, а текст такой, что можно подумать о подростке, который еще не понял что такое футбол. Вполне рабочий состав Спартака, на мой взгляд, ничем не хуже Зенитовского, лучше ЦСКА в том плане, что игроки опытнее. С Рубином не повезло. Но могло не повезти и на 0:3 и на 1:2. Грузин не может играть и за Рубин, и за Спартак.
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zigbert
1614783925
Что есть то есть. Многие команды мечтают приобрести игроков высокого класса исходя из своих финансовых возможностей. Составы ежегодно меняются и тут уж кому то повезет больше,кому то меньше. Многое зависит и от работы менеджмента. Но как тут быть если Ген.директора и спорт.директора меняются часто. Ничего хорошего нет и в частой смене тренера.
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