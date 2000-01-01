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    Евсеев: «Раньше у «Спартака» были игроки индивидуально более сильные. Тедеско – заложник»

    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ситуацию в «Спартаке». По его словам, главный тренер московской команды Доменико Тедеско не имеет в составе футболистов высокого уровня.

    «Раньше у «Спартака» были игроки индивидуально более сильные. Тренер – заложник. Играет с теми, кто есть. И после четырех поражений команда оказалась в непростой ситуации», – написал Евсеев в инстаграме.

    • «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ.
    • Клуб уступил в четырех официальных матчах подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +83360

      zigbert 1 час назад

      Что есть то есть. Многие команды мечтают приобрести игроков высокого класса исходя из своих финансовых возможностей. Составы ежегодно меняются и тут уж кому то повезет больше,кому то меньше. Многое зависит и от работы менеджмента. Но как тут быть если Ген.директора и спорт.директора меняются часто. Ничего хорошего нет и в частой смене тренера.

      0
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      Рейтинг: +3111

      raritet 4 часа назад

      А что тогда сказать о Тамбове. Что тренер Тамбова заложник ситуации. Вроде взрослые люди, а текст такой, что можно подумать о подростке, который еще не понял что такое футбол. Вполне рабочий состав Спартака, на мой взгляд, ничем не хуже Зенитовского, лучше ЦСКА в том плане, что игроки опытнее. С Рубином не повезло. Но могло не повезти и на 0:3 и на 1:2. Грузин не может играть и за Рубин, и за Спартак.

      0
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      Рейтинг: +9979

      paracetamol 5 часов назад

      А кого же вы тогда покупаете? Вон сколько накупили отстоя вского! Зачем брать индивидуально слабых?

      1
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      Рейтинг: +14261

      derrik2000 7 часов назад

      тедескин не заложник.
      тедескин - ШАБАШНИК!

      Кирьяков, поигравший за ""Гамбург", "Карлсруэ" и имеющий много знакомых в немецком футбольном мире, в интервью. которое дал sports.ru, говорит, что все в Германии понимают, зачем этот попрыгунчик поехал тренировать в Россию.

      2
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      Рейтинг: +20863

      Боцман59rus > derrik2000 5 часов назад

      Тем больше ответственность на тех, кто его пригласил)))

      1
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      Рейтинг: +10865

      Persona_non_Grata > Боцман59rus 5 часов назад

      Надо было Кононова оставить - сейчас бы на первом месте шли ... в ФНЛ )))

      3
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      ...
      Рейтинг: +14261

      derrik2000 > Боцман59rus 23 минуты назад

      На его корешке Цорне, что ли?
      Так ему, слюнявому сынку Прядкина было, есть и будет наплевать, что там и какая ответственность.

      0
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      Рейтинг: +7697

      NewLife 7 часов назад

      Бывало и тренеры по-сильнее были.

      1
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      Рейтинг: -1201

      литлбой77 > NewLife 7 часов назад

      НУ ЭТОТ ВАЩЕ НИКАКОЙ!КАК САЙТ С АЛАРМОПСОВЫМИ И ИХ КЛОНАМИ!

      -2
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      Рейтинг: -1201

      литлбой77 > NewLife 7 часов назад

      ПРОСТО СТЫДОБИЩА !ВО ЧТО ПРЕВРАТИЛСЯ САЙТ!И ГЛАВНОЕ АДМИНЫ НЕ РЕАГИРУЮТ НИКАК!И ВСЕ СДЕЛАНО ДЛЯ КЛОНОВ!

      -1
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      Рейтинг: +26012

      VVM1964 > NewLife 7 часов назад

      Совсем недавно и Кононов рулил .

      1
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      Рейтинг: +7320

      Puddle > литлбой77 7 часов назад

      Девочка, ты чего опять развизжалась? Человек тему тренеров развивает, а ты как всегда нюни распускаешь свои любимые! Закачай, наконец, антифриз в пукан, чтобы охлаждались твои подгорания! Гы-гы-гы

      4
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      Рейтинг: +7697

      NewLife > VVM1964 7 часов назад

      Бывали и по-хуже, бывали и по-лучше.

      1
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      Рейтинг: +7697

      NewLife > литлбой77 6 часов назад

      Они доиграются до обращения в Роскомнадзор.
      Вот только сегодня мои комменты осудили такие великие комментаторы, которых никто еще не видел:
      Вонь свина
      КБ свин
      Вонючий спартач
      Самое смешное - они выступают за продолжение преступного мухлежа в РФС/ЭСК

      2
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      Рейтинг: +26012

      VVM1964 > NewLife 6 часов назад

      Ну согласен - всё относительно , впрочем как и составы команд и надо отметить , что нынешний далеко не лучший .

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