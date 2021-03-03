Евсеев: «Раньше у «Спартака» были игроки индивидуально более сильные. Тедеско – заложник»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ситуацию в «Спартаке». По его словам, главный тренер московской команды Доменико Тедеско не имеет в составе футболистов высокого уровня.
«Раньше у «Спартака» были игроки индивидуально более сильные. Тренер – заложник. Играет с теми, кто есть. И после четырех поражений команда оказалась в непростой ситуации», – написал Евсеев в инстаграме.
- «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ.
- Клуб уступил в четырех официальных матчах подряд.
Источник: Инстаграм Вадима Евсеева