Внучка Романцева: «Все случилось довольно резко. Диагноз «инфаркт» стал неожиданностью для всех»

Алина Романцева, внучка бывшего главного тренера «Спартака» Олега Романцева, рассказала о том, что предшествовало инфаркту у ее деда.

– Все началось вчера в шесть-семь утра воскресенья. У деда появились резкие боли в районе грудной клетки. Он обычно рано встает. В этот раз он приготовил себе завтрак, но поесть не смог. Прилег. Потом сказал, что вроде все хорошо, боли отпустили. Я ему сказала, что это как минимум ненормально.

Позвонили Василькову [многолетний врач «Спартака»]. Он сказал: «С такими вещами не шутят». Потом появились такие симптомы, как холодный пот, небольшая одышка. Тут уже было без вариантов. Понятно, что нужна скорая.

Я вызвала, ребята довольно быстро приехали, минут через 10-15. Померили давление. С ним все было в норме. Потом сделали кардиограмму. Только раскрылся первый лист, как фельдшер сразу говорит: «У вас инфаркт».

– До этого дед жаловался на здоровье?

– Нет, все было в порядке. Все случилось довольно-таки резко. Очень неожиданно. Понятно, что в силу возраста какие-то вещи могли быть, но диагноз «инфаркт» стал неожиданностью для всех.

– Каким он был в последнее время: бодрым или усталым? Еще неделю назад он ездил с ветеранами на турнир.

– Я не замечала проблем. Он был обычным, достаточно бодреньким.

Федун – Романцеву: «Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться. Здоровья, Олег Иванович!»

Карпин – Романцеву: «Скорейшего выздоровления Олегу Ивановичу»