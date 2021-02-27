«Зенит» поздравил Семака с 45-летием

Сегодня, 27 февраля, главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку исполнилось 45 лет.
Пресс-служба петербургского клуба поздравила его с днем рождения в твиттере.
«Сергею Семаку – 45! С днем рождения, Сергей Богданович!» – говорится в публикации.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
- Под его руководством команда выиграла четыре трофея, в том числе два чемпионства.
- В текущем сезоне РПЛ петербуржцы лидируют по итогам 19 туров.
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Источник: Официальный твиттер «Зенита»