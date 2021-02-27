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    «Зенит» поздравил Семака с 45-летием

    Сегодня, 27 февраля, главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку исполнилось 45 лет.

    Пресс-служба петербургского клуба поздравила его с днем рождения в твиттере.

    «Сергею Семаку – 45! С днем рождения, Сергей Богданович!» – говорится в публикации.

    • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • Под его руководством команда выиграла четыре трофея, в том числе два чемпионства.
    • В текущем сезоне РПЛ петербуржцы лидируют по итогам 19 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии10
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      Рейтинг: +9001

      Литейный4 45 минут назад

      Богданычу многих лет. Зенит должен его поздравить убедительной победой. Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -128

      мамаша аларма > Литейный4 19 минут назад

      **** ему в рот твоей богнанихе

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -128

      мамаша аларма 45 минут назад

      стыдно за помойку зенет

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -128

      мамаша аларма 46 минут назад

      эй телка литейная мне по **** на твои минусы сын старой шалашовкии хахаххаха

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -128

      мамаша аларма 51 минуту назад

      аларм и прочие шавки зенета поздравили хоть нет богданиху?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -128

      мамаша аларма 51 минуту назад

      пусть дзюбиха подрочит ему хахахахах помойке зенета

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1330

      Бoрат 1 час назад

      Сегодня и гости из Ростова приедут с поздравлением и подарками . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +12051

      KLIM777 2 часа назад

      С юбилеем! Пора уже менять команду!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9914

      paracetamol 3 часа назад

      Я тоже поздравляю, но все жду, когда он ума тренерского наберется. Вроде не безнадежный!

      2
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      Рейтинг: +5127

      playsh > paracetamol 2 часа назад

      Безнадёжный...

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