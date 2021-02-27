Россия в таблице коэффициентов УЕФА за последние два сезона идет на 21-м месте. Ниже Норвегии, Израиля, Кипра

Если брать в расчет только еврокубковые сезоны 2019/20 и 2020/21, то Россия в таблице коэффициентов УЕФА занимает 21-е место. В оба этих сезона российские клубы суммарно не набрали больше пяти баллов.

Выше в таблице последних двух сезонов располагаются такие страны, как Норвегия, Израиль, Кипр.

Единственным участником плей-офф от России в этом сезоне был «Краснодар», но он уже вылетел.

Со следующего сезона Россию в Лиге чемпионов будут представлять 2 клуба, а не 3.

Сейчас в РПЛ лидирует «Зенит».

Россия может опуститься на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в марте