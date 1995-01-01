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    Россия в таблице коэффициентов УЕФА за последние два сезона идет на 21-м месте. Ниже Норвегии, Израиля, Кипра

    Если брать в расчет только еврокубковые сезоны 2019/20 и 2020/21, то Россия в таблице коэффициентов УЕФА занимает 21-е место. В оба этих сезона российские клубы суммарно не набрали больше пяти баллов.

    Выше в таблице последних двух сезонов располагаются такие страны, как Норвегия, Израиль, Кипр.

    • Единственным участником плей-офф от России в этом сезоне был «Краснодар», но он уже вылетел.
    • Со следующего сезона Россию в Лиге чемпионов будут представлять 2 клуба, а не 3.
    • Сейчас в РПЛ лидирует «Зенит».

    Россия может опуститься на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в марте

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Андрея Брыткина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      Лфшт 1 час назад

      Удивляет что так высоко. Уровень игры на уровне Армении, Грузии и Фарер

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