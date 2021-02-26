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  • Россия может опуститься на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в марте

Россия может опуститься на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в марте

26 февраля 2021, 09:59
23

Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам ответных матчей плей-офф еврокубков.

У России, идущей на седьмом месте в таблице коэффициентов, осталось 38,382 балла. Единственный представитель страны в весенней части еврокубков – «Краснодар» – вылетел из Лиги Европы после поражения от загребского «Динамо» (0:1, 2:3).

Нидерланды на этой неделе заработали 0,800 балла благодаря победам «Аякса» над «Лиллем» (2:1) и ПСВ над «Олимпиакосом» (2:1). В активе Нидерландов стало 38,000 балла, а отставание от России сократилось до 0,382 балла.

Нидерланды могут обогнать Россию уже в марте. Для этого «Аяксу» (единственный представитель Нидерландов, оставшийся в еврокубках) достаточно одержать хотя бы одну победу в 1/8 финала Лиги Европы.

Шестая позиция в рейтинге позволяет делегировать в Лигу чемпионов три команды: две напрямую в группу, и одну – в квалификацию.

  • Португалия – на шестом месте с 47,949 балла.
  • Россия занимает седьмую строчку с 38,382 балла.
  • Нидерланды – восьмые с 38,000 балла.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лига чемпионов Россия Нидерланды
Комментарии (23)
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LOKOfanatik19
1614325037
Помню, как то то говорил, что нам Португалия, скоро Нидерланды обгонят нас, мне как напихали минусов ))) А оказывается, то прав был.
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серега кашин
1614325516
это вполне закономерно и это еще не предел и видно что наш футбол деградирует
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Вомбат
1614327200
неверное построение фразы. Не может опуститься, а опустится. А к концу года опустится на 10 место. А вот в марте 2022 Россия действительно может опуститься на 13 место. Потому что может и не опуститься. Зато через 2 года Россия точно свалится на 15-17 места и об участии ЛЧ можно будет забыть. Это по-любому. Но еще можно сделать так, что росфутбол начнет через 2-3 года подниматься. Что для этого нужно, здесь уже неоднократно писали, и не только я. К сожалению, РФС вряд ли последует нашим советам, они совсем не думают о будущем.
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Skull_Boy
1614328492
Ну с осени этого года будет новая компания европейской лиги, но и там будем отсасывать, но только от команд от Мальты и др.
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NewLife
1614329234
Дюков: "все хорошо прекрасная маркиза".
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Garrincha58
1614340102
с таким низким уровнем жизни людей вы хотите чтобы футбол да и не только футбол спорт в целом прогрессировал? так не бывает всё идёт сверху и будет ещё хуже
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sobaka120982
1614344728
Да ваще по х... нашим вообще на законодательном уровне нужно запретить выступать в Европе! И ни позорить Страну
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paracetamol
1614347626
Ну и чё? Кого это греет. Меньше позора будет от этих сонных мух! Зенит перестал очки набирать, вот и посыпались. А раньше его за эти очки всякая шантрапа еще и ругала!
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AZ
1614353215
100% РПЛ на 8 месте будет... Аяксу попал Янг Бойз...
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zigbert
1614354180
Рейтинг коэффициента УЕФА в какой то мере отражает уровень нашего футбола. Одна победа в 26 матчах евро кубков, куда уж хуже.
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