Россия может опуститься на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в марте

Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам ответных матчей плей-офф еврокубков.

У России, идущей на седьмом месте в таблице коэффициентов, осталось 38,382 балла. Единственный представитель страны в весенней части еврокубков – «Краснодар» – вылетел из Лиги Европы после поражения от загребского «Динамо» (0:1, 2:3).

Нидерланды на этой неделе заработали 0,800 балла благодаря победам «Аякса» над «Лиллем» (2:1) и ПСВ над «Олимпиакосом» (2:1). В активе Нидерландов стало 38,000 балла, а отставание от России сократилось до 0,382 балла.

Нидерланды могут обогнать Россию уже в марте. Для этого «Аяксу» (единственный представитель Нидерландов, оставшийся в еврокубках) достаточно одержать хотя бы одну победу в 1/8 финала Лиги Европы.

Шестая позиция в рейтинге позволяет делегировать в Лигу чемпионов три команды: две напрямую в группу, и одну – в квалификацию.