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    Россия может опуститься на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в марте

    Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам ответных матчей плей-офф еврокубков.

    У России, идущей на седьмом месте в таблице коэффициентов, осталось 38,382 балла. Единственный представитель страны в весенней части еврокубков – «Краснодар» – вылетел из Лиги Европы после поражения от загребского «Динамо» (0:1, 2:3).

    Нидерланды на этой неделе заработали 0,800 балла благодаря победам «Аякса» над «Лиллем» (2:1) и ПСВ над «Олимпиакосом» (2:1). В активе Нидерландов стало 38,000 балла, а отставание от России сократилось до 0,382 балла.

    Нидерланды могут обогнать Россию уже в марте. Для этого «Аяксу» (единственный представитель Нидерландов, оставшийся в еврокубках) достаточно одержать хотя бы одну победу в 1/8 финала Лиги Европы.

    Шестая позиция в рейтинге позволяет делегировать в Лигу чемпионов три команды: две напрямую в группу, и одну – в квалификацию.

    • Португалия – на шестом месте с 47,949 балла.
    • Россия занимает седьмую строчку с 38,382 балла.
    • Нидерланды – восьмые с 38,000 балла.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7612

      NewLife 23 минуты назад

      Дюков: "все хорошо прекрасная маркиза".

      1
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      Рейтинг: +4433

      Cleaner 26 минут назад

      Португалия обогнала Россию в этом рейтинге НАВСЕГДА. К новому году и Голландия обгонит Россию НАВСЕГДА. Спасибо за это кумовству в руководстве нашего футбола.

      1
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      Рейтинг: +11323

      Skull_Boy 36 минут назад

      Ну с осени этого года будет новая компания европейской лиги, но и там будем отсасывать, но только от команд от Мальты и др.

      0
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      Рейтинг: +7470

      Вомбат 57 минут назад

      неверное построение фразы. Не может опуститься, а опустится. А к концу года опустится на 10 место. А вот в марте 2022 Россия действительно может опуститься на 13 место. Потому что может и не опуститься. Зато через 2 года Россия точно свалится на 15-17 места и об участии ЛЧ можно будет забыть. Это по-любому. Но еще можно сделать так, что росфутбол начнет через 2-3 года подниматься. Что для этого нужно, здесь уже неоднократно писали, и не только я. К сожалению, РФС вряд ли последует нашим советам, они совсем не думают о будущем.

      1
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      Рейтинг: +19271

      bset 1 час назад

      Через пару сезоном мы приблизимся к 15-му месту. Просто потому что изменений никаких не видно, никаких реформ - видимо все всех устраивает. А сейчас пока учитываются два неплохих сезона. Когда они вылетят из рейтинга, мы как раз и рухнем. Будет у нас единственная команд в ЛЧ и та будет начинать со второго квалификационного раунда.

      4
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      Рейтинг: +5794

      серега кашин 1 час назад

      это вполне закономерно и это еще не предел и видно что наш футбол деградирует

      2
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      Рейтинг: +1679

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Помню, как то то говорил, что нам Португалия, скоро Нидерланды обгонят нас, мне как напихали минусов ))) А оказывается, то прав был.

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