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    Журналист Контерио: Сарри может возглавить «Фиорентину»

    Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Фиорентину».

    По информации журналиста Марко Контерио, стороны провели переговоры в доме тренера.

    • «Фиорентина» идет на 13-м месте в Серии А.
    • Российский нападающий Александр Кокорин дебютировал за новую команду в матче с «Интером».
    • Последующие две игры против «Сампдории» и «Специи» он пропустил.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер журналиста Марко Контерио

    Главный редактор Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере - больше 9,6 тысяч подписчиков.

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