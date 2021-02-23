Журналист Контерио: Сарри может возглавить «Фиорентину»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Фиорентину».
По информации журналиста Марко Контерио, стороны провели переговоры в доме тренера.
- «Фиорентина» идет на 13-м месте в Серии А.
- Российский нападающий Александр Кокорин дебютировал за новую команду в матче с «Интером».
- Последующие две игры против «Сампдории» и «Специи» он пропустил.
Источник: твиттер журналиста Марко Контерио
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