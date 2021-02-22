Главные новости дня. «Краснодар» арендовал Ойонго, «Спартак» близок к трансферу Промеса за 7-8 миллионов

Тедеско может вернуться в «Шальке»

Voetbalzone: «Спартак» близок к трансферу Промеса за 7-8 миллионов. Переговоры находятся на продвинутой стадии

Футболисты «Зенита-2» вытащили из огня работника тренировочной базы

Кубок России. «Химки» разгромно проиграли «Крыльям Советов»

Бензема и еще восемь футболистов «Реала» пропустят матч Лиги чемпионов с «Аталантой»

AS: Мбаппе и Холанд обойдутся «Реалу» в 852 миллиона

Защитник «Зенита» Прохин проведет полтора года в аренде в «Сочи»

У Акинфеева 20 сухих матчей в Кубке России. Это рекорд

«Химки» хотят сохранить Глушакова и Мирзова

Официально: «Краснодар» арендовал защитника «Монпелье» Ойонго