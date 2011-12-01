Тедеско может вернуться в «Шальке»

В Бундеслиге 2? Смешно. Тот же Гладбах летом потеряет тренера. Почему бы и не взять того, кто в Германии результата добивался. Да и другие варианты есть. Тот же амбициозный Хоффенхайм, который сдал при Хеннесе, новые немцы из Герты. У Шальке сейчас такой состав, что даже во второй лиге есть более перспективные команды, которые точно не выйдут в этом сезоне, но будут ставить такую задачу в следующем. Те же Ганновер, Дюссельдорф. Да, Господи, учитывая, какой раздрай в Гельзенкирхене, Тедеско адекватнее в Ауэ вернуться.
«Шальке» собирается летом сменить главного тренера.
По информации Sky Sport Germany, один из кандидатов на пост – Доменико Тедеско.
35-летний специалист может вернуться в команду из Гельзенкирхена, которую возглавлял с июня 2017-го по март 2019-го года.
- «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги по итогам 22 туров.
- Тедеско по окончании этого сезона покинет «Спартак» в связи с истечением срока контракта.