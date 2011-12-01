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    Тедеско может вернуться в «Шальке»

    «Шальке» собирается летом сменить главного тренера.

    По информации Sky Sport Germany, один из кандидатов на пост – Доменико Тедеско.

    35-летний специалист может вернуться в команду из Гельзенкирхена, которую возглавлял с июня 2017-го по март 2019-го года.

    • «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги по итогам 22 туров.
    • Тедеско по окончании этого сезона покинет «Спартак» в связи с истечением срока контракта.

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    Источник: Sky Sport Germany

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5718

      Viper for CSKA 8 минут назад

      В Бундеслиге 2? Смешно. Тот же Гладбах летом потеряет тренера. Почему бы и не взять того, кто в Германии результата добивался. Да и другие варианты есть. Тот же амбициозный Хоффенхайм, который сдал при Хеннесе, новые немцы из Герты. У Шальке сейчас такой состав, что даже во второй лиге есть более перспективные команды, которые точно не выйдут в этом сезоне, но будут ставить такую задачу в следующем. Те же Ганновер, Дюссельдорф. Да, Господи, учитывая, какой раздрай в Гельзенкирхене, Тедеско адекватнее в Ауэ вернуться.

      0
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      Рейтинг: +5268

      vladik12 12 минут назад

      Нужна ли Тедеско вторая Бундеслига?..

      1
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      Рейтинг: +9241

      BRO_football 25 минут назад

      Вполне возможно. Помните как Газизов проработал в Спартаке всего полгода и вернулся в Уфу? С Тедеско может случится то же самое. Федун и Зарема вообще головой не думают, когда назначают людей на высокие должности в клубе

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