Тедеско может вернуться в «Шальке»

«Шальке» собирается летом сменить главного тренера.

По информации Sky Sport Germany, один из кандидатов на пост – Доменико Тедеско.

35-летний специалист может вернуться в команду из Гельзенкирхена, которую возглавлял с июня 2017-го по март 2019-го года.