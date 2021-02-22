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  • Тен Хаг – о переходе Промеса в «Спартак»: «Переговоры находятся на продвинутой стадии»

Тен Хаг – о переходе Промеса в «Спартак»: «Переговоры находятся на продвинутой стадии»

22 февраля 2021, 14:59
3

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал о ходе переговоров по трансферу полузащитника Квинси Промеса в «Спартак».

«Новостей пока нет. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Стороны разговаривают, давайте не будем мешать процессу. Допускаю, что эти переговоры к чему-то приведут», – цитирует Тен Хага Voetbalzone.

По информации источника, клубы близки к договоренности о трансфере 29-летнего футболиста за 7-8 миллионов евро.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
  • В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

Источник: Voetbalzone
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Аякс Спартак Промес Квинси тен Хаг Эрик
Комментарии (3)
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slavа0508
1613998291
Что то уже поднадоело,,,,да и Антоха не решит главных проблем,,,,А проблем море первая подиумная девка у руля команды,,,вторая Тодеско просто надо уже домой,,,и третья нужен хороший игрок в центр с головой и с хорошей техникой,,,это только три проблемы а их море,,,,
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vladimir-7
1613999960
Информация никакая, но она отводит неприятные разговоры о встрече Динамо со спартаком.
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mamba9090909
1614000396
Переговоры продвинутся только тогда, когда разрешится вопрос с прокуратурой Амстердама.
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