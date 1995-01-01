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    Тен Хаг – о переходе Промеса в «Спартак»: «Переговоры находятся на продвинутой стадии»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал о ходе переговоров по трансферу полузащитника Квинси Промеса в «Спартак».

    «Новостей пока нет. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Стороны разговаривают, давайте не будем мешать процессу. Допускаю, что эти переговоры к чему-то приведут», – цитирует Тен Хага Voetbalzone.

    По информации источника, клубы близки к договоренности о трансфере 29-летнего футболиста за 7-8 миллионов евро.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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    Источник: Voetbalzone

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4150

      mamba9090909 1 час назад

      Переговоры продвинутся только тогда, когда разрешится вопрос с прокуратурой Амстердама.

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      Рейтинг: +15716

      vladimir-7 1 час назад

      Информация никакая, но она отводит неприятные разговоры о встрече
      Динамо со спартаком.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17253

      slavutiq70 1 час назад

      Что то уже поднадоело,,,,да и Антоха не решит главных проблем,,,,А проблем море первая подиумная девка у руля команды,,,вторая Тодеско просто надо уже домой,,,и третья нужен хороший игрок в центр с головой и с хорошей техникой,,,это только три проблемы а их море,,,,

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