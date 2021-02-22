Тен Хаг – о переходе Промеса в «Спартак»: «Переговоры находятся на продвинутой стадии»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал о ходе переговоров по трансферу полузащитника Квинси Промеса в «Спартак».

«Новостей пока нет. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Стороны разговаривают, давайте не будем мешать процессу. Допускаю, что эти переговоры к чему-то приведут», – цитирует Тен Хага Voetbalzone.

По информации источника, клубы близки к договоренности о трансфере 29-летнего футболиста за 7-8 миллионов евро.