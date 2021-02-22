Тен Хаг – о переходе Промеса в «Спартак»: «Переговоры находятся на продвинутой стадии»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал о ходе переговоров по трансферу полузащитника Квинси Промеса в «Спартак».
«Новостей пока нет. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Стороны разговаривают, давайте не будем мешать процессу. Допускаю, что эти переговоры к чему-то приведут», – цитирует Тен Хага Voetbalzone.
По информации источника, клубы близки к договоренности о трансфере 29-летнего футболиста за 7-8 миллионов евро.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
Источник: Voetbalzone