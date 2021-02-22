Voetbalzone: «Спартак» близок к трансферу Промеса за 7-8 миллионов

«Спартак» успеет до закрытия зимнего трансферного окна приобрести полузащитника «Аякса» Квинси Промеса, сообщает Voetbalzone со ссылкой на De Telegraaf.

По информации источника, клубы близки к договоренности о трансфере 29-летнего футболиста за 7-8 миллионов евро.

Ранее утверждалось, что голландец будет арендован с правом выкупа.