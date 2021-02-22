Voetbalzone: «Спартак» близок к трансферу Промеса за 7-8 миллионов

«Спартак» успеет до закрытия зимнего трансферного окна приобрести полузащитника «Аякса» Квинси Промеса, сообщает Voetbalzone со ссылкой на De Telegraaf.
По информации источника, клубы близки к договоренности о трансфере 29-летнего футболиста за 7-8 миллионов евро.
Ранее утверждалось, что голландец будет арендован с правом выкупа.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
Источник: Voetbalzone
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