Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Voetbalzone: «Спартак» близок к трансферу Промеса за 7-8 миллионов

    «Спартак» успеет до закрытия зимнего трансферного окна приобрести полузащитника «Аякса» Квинси Промеса, сообщает Voetbalzone со ссылкой на De Telegraaf.

    По информации источника, клубы близки к договоренности о трансфере 29-летнего футболиста за 7-8 миллионов евро.

    Ранее утверждалось, что голландец будет арендован с правом выкупа.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Voetbalzone

    Голландский интернет-ресурс, посвященный футбольным новостям. Создан в 2001 году. Входит в топ-500 самых посещаемых веб-сайтов в стране.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:34
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13506

      alarm 1 час назад

      стыдно за рылов)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6316

      Старикан 1 час назад

      Все болелы КБ хотят видеть Антоху в команде! Но...будет ли это прежний Промес??? Возможно, что он блистал в "золотом" Спартаке за счёт тех партнеров по команде... Что будет сейчас: фифти-фифти...Очень не хочется разочаровываться! Так, что будем посмотреть!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15711

      vladimir-7 1 час назад

      Что-то все время близко, близко к договоренности о трансфере и все никак не могут договориться и уже скидки такие, но осторожничают обе
      стороны и это понятно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1294

      Бoрат > vladimir-7 54 минуты назад

      Так бывает - теплее , теплее , горячо , совсем горячо и ОП - НАШЕЛ ! Гыгыгы .

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82902
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru