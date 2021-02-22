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    Бензема и еще восемь футболистов «Реала» пропустят матч Лиги чемпионов с «Аталантой»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

    Французский форвард не смог восстановиться после повреждения, из-за которого пропустил матч 24-го тура Примеры с «Вальядолидом» (1:0). Бензема отсутствовал на последней тренировке клуба.

    Помимо Бензема в матче с «Аталантой» из-за различных травм не сыграют восемь футболистов «Реала»: Дани Карвахаль, Эден Азар, Серхио Рамос, Марсело, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола, Эдер Милитао и Родриго.

    • Матч «Аталанта» – «Реал» состоится в среду, 24 февраля.
    • В этом сезоне 20 футболистов мадридской команды суммарно получили 41 повреждение.
    • По информации Marca, «Реал» расследует большое количество травм в команде.

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    Источник: твиттер «Реала»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2251

      FENIX-SL 7 минут назад

      будет ОЧЕНЬ КРАСИВО если резервисты так сказать..сделают результат
      это будет значить - Зидан аут
      хотя не желаю этого злобно
      мне просто нравится работа Нагельсмана..это футбол будущего

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      Рейтинг: +10408

      DeStar 52 минуты назад

      азар бензема родриго
      марсело - вальверде - ???
      одриоссола - рамос - милитао - карвахаль
      ну добавьте вратаря с резерва и травмируйте иско ,и можно заявляться в чемпионат травмированных игроков и брать там все титулы

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