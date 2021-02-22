Бензема и еще восемь футболистов «Реала» пропустят матч Лиги чемпионов с «Аталантой»

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».
Французский форвард не смог восстановиться после повреждения, из-за которого пропустил матч 24-го тура Примеры с «Вальядолидом» (1:0). Бензема отсутствовал на последней тренировке клуба.
Помимо Бензема в матче с «Аталантой» из-за различных травм не сыграют восемь футболистов «Реала»: Дани Карвахаль, Эден Азар, Серхио Рамос, Марсело, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола, Эдер Милитао и Родриго.
- Матч «Аталанта» – «Реал» состоится в среду, 24 февраля.
- В этом сезоне 20 футболистов мадридской команды суммарно получили 41 повреждение.
- По информации Marca, «Реал» расследует большое количество травм в команде.
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Источник: твиттер «Реала»