Бензема и еще восемь футболистов «Реала» пропустят матч Лиги чемпионов с «Аталантой»

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

Французский форвард не смог восстановиться после повреждения, из-за которого пропустил матч 24-го тура Примеры с «Вальядолидом» (1:0). Бензема отсутствовал на последней тренировке клуба.

Помимо Бензема в матче с «Аталантой» из-за различных травм не сыграют восемь футболистов «Реала»: Дани Карвахаль, Эден Азар, Серхио Рамос, Марсело, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола, Эдер Милитао и Родриго.

Our 19-man squad for the match against @Atalanta_BC!#UCL pic.twitter.com/kT5ML6qV0d