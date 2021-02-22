Футболисты «Зенита-2» вытащили из огня работника тренировочной базы

Хорошо, что в клубе живут такие традиции. У тренера вратарей Зенита есть советская медаль за личный героизм.
Футболисты «Зенита-2» Ислам Жилов и Никита Симдянкин, а также тренер Луис Анула спасли жизнь человеку во время сборов в Турции, сообщает твиттер клуба.
«Во время пробежки они услышали крики, подбежали и увидели дым — в одном из подсобных помещений произошло возгорание. Пока Луис с помощью огнетушителя избавлялся от пламени, парни вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали скорую.
Сейчас пострадавший пришeл в себя, его жизни ничего не угрожает. Браво, парни!» – написала пресс-служба клуба.
Вчера на сборах произошел случай, о котором мы не можем не рассказать: Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула совершили настоящий мужской поступок. pic.twitter.com/L4tGaqqLMJ— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) February 22, 2021