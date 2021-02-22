Футболисты «Зенита-2» вытащили из огня работника тренировочной базы

Футболисты «Зенита-2» Ислам Жилов и Никита Симдянкин, а также тренер Луис Анула спасли жизнь человеку во время сборов в Турции, сообщает твиттер клуба.

«Во время пробежки они услышали крики, подбежали и увидели дым — в одном из подсобных помещений произошло возгорание. Пока Луис с помощью огнетушителя избавлялся от пламени, парни вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали скорую.

Сейчас пострадавший пришeл в себя, его жизни ничего не угрожает. Браво, парни!» – написала пресс-служба клуба.