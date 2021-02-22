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    Футболисты «Зенита-2» вытащили из огня работника тренировочной базы

    Футболисты «Зенита-2» Ислам Жилов и Никита Симдянкин, а также тренер Луис Анула спасли жизнь человеку во время сборов в Турции, сообщает твиттер клуба.

    «Во время пробежки они услышали крики, подбежали и увидели дым — в одном из подсобных помещений произошло возгорание. Пока Луис с помощью огнетушителя избавлялся от пламени, парни вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали скорую.

    Сейчас пострадавший пришeл в себя, его жизни ничего не угрожает. Браво, парни!» – написала пресс-служба клуба.

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    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7451

      Вомбат 20 минут назад

      Хорошо, что в клубе живут такие традиции. У тренера вратарей Зенита есть советская медаль за личный героизм.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      PassCSKA 1 час назад

      Мужики!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1624

      Алехсбургер. 1 час назад

      Ну.красавцы,чё..!
      надеюсь, ниже доброжелатели воздержаться от ереси..

      3
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