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    Кубок России. «Химки» разгромно проиграли «Крыльям Советов»

    «Крылья Советов» разгромили «Химки» (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

    Гости играли в большинстве с 19-й минуты после удаления полузащитника «Химок» Михаила Тихонова за фол последней надежды.

    В последний раз «Химки» проиграли в официальном матче 1 ноября 2020 года. Тогда команда Игоря Черевченко уступила «Зениту».

    Кубок России. 1/8 финала

    Химки – Крылья Советов – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сергеев (с пенальти), 8; 0:2 – Цыпченко, 62; 0:3 – Полуяхтов, 90; 0:4 – Чернов, 90+3.

    Удаления: Тихонов, 19 – нет.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1624

      Алехсбургер. 52 минуты назад

      нравится мне нынешний Кубок.)
      день ото дня.

      1
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      Рейтинг: +13520

      alarm 55 минут назад

      стыдно за спартак!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +42507

      MaxRnD 1 час назад

      Лучший игрок матча - беспредельщик Вилков

      1
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      Рейтинг: +15716

      vladimir-7 1 час назад

      Крылья Советов разгромно выиграли у Химок, забив 4 безответных мяча.

      1
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      Рейтинг: +1413

      Sviro 1 час назад

      Победа 4 - 0 отличная работа!!!

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