Кубок России. «Химки» разгромно проиграли «Крыльям Советов»

«Крылья Советов» разгромили «Химки» (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

Гости играли в большинстве с 19-й минуты после удаления полузащитника «Химок» Михаила Тихонова за фол последней надежды.

В последний раз «Химки» проиграли в официальном матче 1 ноября 2020 года. Тогда команда Игоря Черевченко уступила «Зениту».

Кубок России. 1/8 финала

Химки – Крылья Советов – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Сергеев (с пенальти), 8; 0:2 – Цыпченко, 62; 0:3 – Полуяхтов, 90; 0:4 – Чернов, 90+3.

Удаления: Тихонов, 19 – нет.

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