Официально: «Краснодар» арендовал защитника «Монпелье» Ойонго

«Краснодар» объявил о переходе левого защитника «Монпелье» Амбрауза Ойонго.

Российский клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца сезона.

Ранее сообщалось, что у «Краснодара» будет право выкупа камерунца.

В текущем сезоне Ойонго провел за «Монпелье» 13 матчей, забил один гол и сделал один ассист.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.