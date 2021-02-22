Официально: «Краснодар» арендовал защитника «Монпелье» Ойонго

А дыра в воротах видимо устраивает
«Краснодар» объявил о переходе левого защитника «Монпелье» Амбрауза Ойонго.
Российский клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца сезона.
Ранее сообщалось, что у «Краснодара» будет право выкупа камерунца.
- В текущем сезоне Ойонго провел за «Монпелье» 13 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
За «быков» на правах аренды будет выступать защитник сборной Камеруна – Амбруаз Ойонго.Футбольные клубы «Краснодар» и «Монпелье» оформили арендное соглашение до конца сезона 2020/21.https://t.co/mP8nf06o9y— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 22, 2021