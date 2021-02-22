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    Официально: «Краснодар» арендовал защитника «Монпелье» Ойонго

    «Краснодар» объявил о переходе левого защитника «Монпелье» Амбрауза Ойонго.

    Российский клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца сезона.

    Ранее сообщалось, что у «Краснодара» будет право выкупа камерунца.

    • В текущем сезоне Ойонго провел за «Монпелье» 13 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +11309

      Skull_Boy 56 минут назад

      А дыра в воротах видимо устраивает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +747

      Хейтер Аларм 1 час назад

      а получше никого нельзя было взять?

      0
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