Петкович – о 3:2 «Краснодаром»: «Мы победили заслуженно. У нас было больше шансов забить»

Нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Сегодня у нас многое получалось, в частности у меня. Рад, что помог команде забитыми мячами. Считаю, что мы заслуженно сегодня победили. У нас было больше шансов забить.

Конечно, не все получалось в обороне, но «Краснодар» очень непростой соперник, способный взломать любую оборону. Минусовая температура, думаю, сегодня даже помогала футболистам, так как было желание постоянно двигаться», – цитирует Петковича пресс-служба УЕФА.