Петкович – о 3:2 «Краснодаром»: «Мы победили заслуженно. У нас было больше шансов забить»

Юги всегда рвут жопу в играх с нашими командами, есть шанс получить контракт в РПЛ с хорошим баблом. Мусаев должен был это учесть.
Нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Сегодня у нас многое получалось, в частности у меня. Рад, что помог команде забитыми мячами. Считаю, что мы заслуженно сегодня победили. У нас было больше шансов забить.
Конечно, не все получалось в обороне, но «Краснодар» очень непростой соперник, способный взломать любую оборону. Минусовая температура, думаю, сегодня даже помогала футболистам, так как было желание постоянно двигаться», – цитирует Петковича пресс-служба УЕФА.
- Петкович оформил дубль.
- Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе.