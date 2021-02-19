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  • Петкович – о 3:2 «Краснодаром»: «Мы победили заслуженно. У нас было больше шансов забить»

Петкович – о 3:2 «Краснодаром»: «Мы победили заслуженно. У нас было больше шансов забить»

19 февраля 2021, 10:55
3

Нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Сегодня у нас многое получалось, в частности у меня. Рад, что помог команде забитыми мячами. Считаю, что мы заслуженно сегодня победили. У нас было больше шансов забить.

Конечно, не все получалось в обороне, но «Краснодар» очень непростой соперник, способный взломать любую оборону. Минусовая температура, думаю, сегодня даже помогала футболистам, так как было желание постоянно двигаться», – цитирует Петковича пресс-служба УЕФА.

  • Петкович оформил дубль.
  • Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе.

Источник: сайт УЕФА
Лига Европы Краснодар Динамо Загреб Петкович Бруно
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1613731700
Юги всегда рвут жопу в играх с нашими командами, есть шанс получить контракт в РПЛ с хорошим баблом. Мусаев должен был это учесть.
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_Marqella_
1613734988
Петкович был лучшем на поле...очень хорошо выглядел...
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romvad
1613742181
Какие там шансы были? Все три мяча на совести Городова. Стоял бы Мотя, так и уехали бы на 0:2.
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