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    Петкович – о 3:2 «Краснодаром»: «Мы победили заслуженно. У нас было больше шансов забить»

    Нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Сегодня у нас многое получалось, в частности у меня. Рад, что помог команде забитыми мячами. Считаю, что мы заслуженно сегодня победили. У нас было больше шансов забить.

    Конечно, не все получалось в обороне, но «Краснодар» очень непростой соперник, способный взломать любую оборону. Минусовая температура, думаю, сегодня даже помогала футболистам, так как было желание постоянно двигаться», – цитирует Петковича пресс-служба УЕФА.

    • Петкович оформил дубль.
    • Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20112

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Юги всегда рвут жопу в играх с нашими командами, есть шанс получить контракт в РПЛ с хорошим баблом. Мусаев должен был это учесть.

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