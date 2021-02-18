Мусаев: «У Сафонова травма, перезаявили его во вторую команду, чтобы быстрее пришел в тонус»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил отсутствие вратаря Матвея Сафонова в заявке команды на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

«У него травма, он еще не приступил к работе в общей группе. Мы решили перезаявить его во вторую команду, чтобы ему быстрее прийти в тонус. У нас есть такая практика», – сказал Мусаев.