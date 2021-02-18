«Р-Спорт»: «Краснодар» заявит Сафонова в ФНЛ. Он сможет играть в РПЛ

Стало известно, почему «Краснодар» исключил голкипера Матвея Сафонова из заявки клуба на матчи РПЛ.

По информации «Р-Спорта», «Краснодар» намерен внести вратаря в заявку второй команды, выступающей в ФНЛ.

Заявка Сафонова будет «сквозной», поэтому он сможет принимать участие в матчах РПЛ.