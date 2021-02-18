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    «Р-Спорт»: «Краснодар» заявит Сафонова в ФНЛ. Он сможет играть в РПЛ

    Стало известно, почему «Краснодар» исключил голкипера Матвея Сафонова из заявки клуба на матчи РПЛ.

    По информации «Р-Спорта», «Краснодар» намерен внести вратаря в заявку второй команды, выступающей в ФНЛ.

    Заявка Сафонова будет «сквозной», поэтому он сможет принимать участие в матчах РПЛ.

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • В текущем сезоне голкипер пропустил 28 голов в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19161

      bset 53 минуты назад

      Зачем ему ФНЛ, если он постоянно в РПЛ выступает? Если только на два фронта его гонять?

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      Рейтинг: +245

      NotFound > bset 31 минуту назад

      Возможно, что Сафонов не набрал еще свою прежнюю форму и тренерский штаб хочет, чтобы он это сделал через игры в ФНЛ. И наверно нельзя играть в ФНЛ, будучи в заявке РПЛ, но это не точно :)

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