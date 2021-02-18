«Р-Спорт»: «Краснодар» заявит Сафонова в ФНЛ. Он сможет играть в РПЛ

Зачем ему ФНЛ, если он постоянно в РПЛ выступает? Если только на два фронта его гонять?
Стало известно, почему «Краснодар» исключил голкипера Матвея Сафонова из заявки клуба на матчи РПЛ.
По информации «Р-Спорта», «Краснодар» намерен внести вратаря в заявку второй команды, выступающей в ФНЛ.
Заявка Сафонова будет «сквозной», поэтому он сможет принимать участие в матчах РПЛ.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- В текущем сезоне голкипер пропустил 28 голов в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.