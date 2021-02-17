Почеттино: «Сказал Мбаппе, что побеждал на «Камп Ноу» один раз. Он ответил: «Сегодня будет второй»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о сбывшемся предсказании нападающего Килиана Мбаппе перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).

«Перед матчем Мбаппе спросил меня, сколько раз я выигрывал на «Камп Ноу». Я ответил, что один раз (с «Эспаньолом» в 2009-м – прим. «Бомбардира»). Тогда он сказал мне: «Сегодня будет второй раз», – приводит слова Почеттино Goal.com.

Мбаппе – третий игрок в истории, сделавший хет-трик на «Камп Ноу» в ЛЧ.

Француз обошел Зидана по голам в плей-офф Лиги чемпионов.

по голам в плей-офф Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 10 марта в Париже.

Почеттино: «Не стоит задирать нос. Нас ждет ответный матч»