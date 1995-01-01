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    Почеттино: «Сказал Мбаппе, что побеждал на «Камп Ноу» один раз. Он ответил: «Сегодня будет второй»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о сбывшемся предсказании нападающего Килиана Мбаппе перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).

    «Перед матчем Мбаппе спросил меня, сколько раз я выигрывал на «Камп Ноу». Я ответил, что один раз (с «Эспаньолом» в 2009-м – прим. «Бомбардира»). Тогда он сказал мне: «Сегодня будет второй раз», – приводит слова Почеттино Goal.com.

    • Мбаппе – третий игрок в истории, сделавший хет-трик на «Камп Ноу» в ЛЧ.
    • Француз обошел Зидана по голам в плей-офф Лиги чемпионов.
    • Ответная игра пройдет 10 марта в Париже.

    Почеттино: «Не стоит задирать нос. Нас ждет ответный матч»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10402

      DeStar 9 минут назад

      ой хватит уже мусолить)) ну победили и победил, не астане ведь барса проиграла, псж очень силен

      0
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      Рейтинг: +1664

      FRZZ 1 час назад

      Уверенность игрока в свои силы, это уже пол победы.

      0
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