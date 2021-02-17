Почеттино: «Не стоит задирать нос. Нас ждет ответный матч»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:1).

«Нет ничего идеального. Я доволен нашей игрой и результатом, но нам не стоит задирать нос. Не будем забывать, что нас ждет ответный матч. Впереди еще 90 минут, и у них отличные игроки.

Нет сомнений в том, что Килиан Мбаппе – один из лучших игроков в мире, несмотря на свой возраст. Он уже сделал много потрясающих вещей. Но нам не стоит витать в облаках», – сказал Почеттино.