Почеттино: «Не стоит задирать нос. Нас ждет ответный матч»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:1).
«Нет ничего идеального. Я доволен нашей игрой и результатом, но нам не стоит задирать нос. Не будем забывать, что нас ждет ответный матч. Впереди еще 90 минут, и у них отличные игроки.
Нет сомнений в том, что Килиан Мбаппе – один из лучших игроков в мире, несмотря на свой возраст. Он уже сделал много потрясающих вещей. Но нам не стоит витать в облаках», – сказал Почеттино.
- Мбаппе – третий игрок в истории, сделавший хет-трик на «Камп Ноу» в ЛЧ.
- Ответная игра пройдет 10 марта в Париже.
Источник: Официальный сайт УЕФА