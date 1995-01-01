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    Почеттино: «Не стоит задирать нос. Нас ждет ответный матч»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:1).

    «Нет ничего идеального. Я доволен нашей игрой и результатом, но нам не стоит задирать нос. Не будем забывать, что нас ждет ответный матч. Впереди еще 90 минут, и у них отличные игроки.

    Нет сомнений в том, что Килиан Мбаппе – один из лучших игроков в мире, несмотря на свой возраст. Он уже сделал много потрясающих вещей. Но нам не стоит витать в облаках», – сказал Почеттино.

    • Мбаппе – третий игрок в истории, сделавший хет-трик на «Камп Ноу» в ЛЧ.
    • Ответная игра пройдет 10 марта в Париже.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4200

      Виталий Орехов 1 час назад

      Главный тренер Тоттенхема Маурисио Почеттино?!!! Бомбардир, проспись!

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