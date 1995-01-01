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    Рыбчинский – о Семине: «Особого подхода по работе с молодeжью не заметил»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился мнением о бывшем главном тренере москвичей Юрии Семине.

    – С Сeминым часто общались?

    – Только рабочие процессы. С молодыми он общается нечасто.

    – При этом через него прошли, наверное, сотни молодых игроков. Он топ-специалист по работе с молодыми игроками?

    – Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что особого подхода по работе с молодeжью лично не заметил.

    Ему надо сильно понравиться, чтобы он обратил внимание на молодого игрока и поднял его до основы. Но за годы в «Локомотиве» через него действительно прошло очень много молодых футболистов, которые стали большими игроками. Это говорит о многом.

    – Кикнадзе говорил, что Сeмин мог бы больше внимания уделять молодeжи. Тебе легче всего это оценить, потому что находишься внутри процесса. Это так?

    – При Марко, мне кажется, молодeжь чаще играет, чем при Сeмине. Юрий Палыч тоже давал нам играть, но не так часто.

    • Семин покинул «Локомотив» в мае 2020 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +546

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Молодёжь в дубле и в молодёжных командах играет.
      В основе уже должны быть готовые футболисты, которые под руководством тренера должны расти.

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