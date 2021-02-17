Рыбчинский – о Семине: «Особого подхода по работе с молодeжью не заметил»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился мнением о бывшем главном тренере москвичей Юрии Семине.

– С Сeминым часто общались?

– Только рабочие процессы. С молодыми он общается нечасто.

– При этом через него прошли, наверное, сотни молодых игроков. Он топ-специалист по работе с молодыми игроками?

– Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что особого подхода по работе с молодeжью лично не заметил.

Ему надо сильно понравиться, чтобы он обратил внимание на молодого игрока и поднял его до основы. Но за годы в «Локомотиве» через него действительно прошло очень много молодых футболистов, которые стали большими игроками. Это говорит о многом.

– Кикнадзе говорил, что Сeмин мог бы больше внимания уделять молодeжи. Тебе легче всего это оценить, потому что находишься внутри процесса. Это так?

– При Марко, мне кажется, молодeжь чаще играет, чем при Сeмине. Юрий Палыч тоже давал нам играть, но не так часто.

Семин покинул «Локомотив» в мае 2020 года.

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