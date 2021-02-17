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  • Рыбчинский – о Семине: «Особого подхода по работе с молодeжью не заметил»

Рыбчинский – о Семине: «Особого подхода по работе с молодeжью не заметил»

17 февраля 2021, 13:26
3

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился мнением о бывшем главном тренере москвичей Юрии Семине.

– С Сeминым часто общались?

– Только рабочие процессы. С молодыми он общается нечасто.

– При этом через него прошли, наверное, сотни молодых игроков. Он топ-специалист по работе с молодыми игроками?

– Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что особого подхода по работе с молодeжью лично не заметил.

Ему надо сильно понравиться, чтобы он обратил внимание на молодого игрока и поднял его до основы. Но за годы в «Локомотиве» через него действительно прошло очень много молодых футболистов, которые стали большими игроками. Это говорит о многом.

– Кикнадзе говорил, что Сeмин мог бы больше внимания уделять молодeжи. Тебе легче всего это оценить, потому что находишься внутри процесса. Это так?

– При Марко, мне кажется, молодeжь чаще играет, чем при Сeмине. Юрий Палыч тоже давал нам играть, но не так часто.

  • Семин покинул «Локомотив» в мае 2020 года.

Куликов: «При Николиче играем через контроль. У Семина сразу выносили подальше от ворот»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Рыбчинский Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (3)
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Rabinovi_ch
1613560205
Молодёжь в дубле и в молодёжных командах играет. В основе уже должны быть готовые футболисты, которые под руководством тренера должны расти.
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Hektor 84
1613582439
Ну да я тоже не заметил. Кроме Миранчуков из молодежи в Локо ни кто и не выстрелил.
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