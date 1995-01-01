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    Черчесов допустил привлечение Нурмагомедова к тренировкам сборной России

    Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов может быть привлечен к тренировкам футбольной сборной России. Такой вариант допустил главный тренер Станислав Черчесов.

    «Такие серьезные вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться с Нурмагомедовым, имеет право на жизнь. Тренироваться – надо думать», – сказал Черчесов.

    • Нурмагомедов говорил, что хочет попробовать себя в футболе.
    • В конце января Нурмагомедов сыграл в товарищеском матче с участием футболистов московского «Спартака».
    • Сборная России соберется в марте.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3260

      Черкизовский Кот 16 минут назад

      Будет учить наших ребят, как правильно валяться в партере, то есть на газоне.

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      Рейтинг: +2603

      sobaka120982 36 минут назад

      Может и кабаеву ещё по завете?

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