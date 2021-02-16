Черчесов допустил привлечение Нурмагомедова к тренировкам сборной России

Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов может быть привлечен к тренировкам футбольной сборной России. Такой вариант допустил главный тренер Станислав Черчесов.

«Такие серьезные вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться с Нурмагомедовым, имеет право на жизнь. Тренироваться – надо думать», – сказал Черчесов.