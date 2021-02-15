Агент – об уходе Эдера из «Локо» летом: «Пока никаких новостей нет»

Луи Эванс, агент нападающего «Локомотива» Эдера, отреагировал на информацию, что клуб не продлит с его клиентом контракт, истекающий ближайшим летом.

«Я совсем недавно общался с клубом по поводу лета. Пока никаких новостей нет, все будет зависеть от того, сколько Эдер получит игрового времени.

К обсуждению о возможном продлении контракта мы вернемся уже в конце сезона», – сообщил агент.