Агент – об уходе Эдера из «Локо» летом: «Пока никаких новостей нет»

Луи Эванс, агент нападающего «Локомотива» Эдера, отреагировал на информацию, что клуб не продлит с его клиентом контракт, истекающий ближайшим летом.
«Я совсем недавно общался с клубом по поводу лета. Пока никаких новостей нет, все будет зависеть от того, сколько Эдер получит игрового времени.
К обсуждению о возможном продлении контракта мы вернемся уже в конце сезона», – сообщил агент.
- Эдер выступает за «Локо» с лета 2017 года.
- В текущем сезоне форвард забил один гол в 19 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»