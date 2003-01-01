Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Агент – об уходе Эдера из «Локо» летом: «Пока никаких новостей нет»

    Луи Эванс, агент нападающего «Локомотива» Эдера, отреагировал на информацию, что клуб не продлит с его клиентом контракт, истекающий ближайшим летом.

    «Я совсем недавно общался с клубом по поводу лета. Пока никаких новостей нет, все будет зависеть от того, сколько Эдер получит игрового времени.

    К обсуждению о возможном продлении контракта мы вернемся уже в конце сезона», – сообщил агент.

    • Эдер выступает за «Локо» с лета 2017 года.
    • В текущем сезоне форвард забил один гол в 19 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6253

      САДЫЧОК 50 минут назад

      Не знаю , почему болельщики Локо тянут на Эдера-но я видел несколько игр -он явно сильнее остальных !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82734
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru