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    Гамшик может перейти в «Локомотив»

    «Локомотив» заинтересован в услугах полузащитника «Далянь Ифань» Марека Гамшика.

    По информации «Матч ТВ», подписать 33-летнего футболиста хочет как главный тренер Марко Николич, так и генеральный директор Владимир Леонченко.

    Московский клуб намерен договориться о переходе словака в качестве свободного агента.

    • Гамшик выступает за «Далянь Ифань» с 2019 года.
    • До переезда в Китай он 12 лет играл в «Наполи».
    • Контракт хавбека с китайским клубом рассчитан до конца 2021 года.
    • Месяц назад сообщалось, что на Гамшика претендовал ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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