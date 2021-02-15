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Гамшик может перейти в «Локомотив»

15 февраля 2021, 20:45
9

«Локомотив» заинтересован в услугах полузащитника «Далянь Ифань» Марека Гамшика.

По информации «Матч ТВ», подписать 33-летнего футболиста хочет как главный тренер Марко Николич, так и генеральный директор Владимир Леонченко.

Московский клуб намерен договориться о переходе словака в качестве свободного агента.

  • Гамшик выступает за «Далянь Ифань» с 2019 года.
  • До переезда в Китай он 12 лет играл в «Наполи».
  • Контракт хавбека с китайским клубом рассчитан до конца 2021 года.
  • Месяц назад сообщалось, что на Гамшика претендовал ЦСКА.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Далянь Про Гамшик Марек
Комментарии (9)
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Aldo.CSKA
1613412485
В Наполи он феерил знатно, было бы неплохое усиление для Локо и чемпионата в целом!
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Боцман59rus
1613416191
Своих не хочем воспитывать, собираем пенсионеров из Китая
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кран
1613422274
Ну хз..33 уже
Ответить
PAREVG.
1613425280
А что не Рууда Гуллита????
Ответить
razoryy
1613447550
Он Россию не любит отзывался о ней очень плохо
Ответить
амани
1613459308
сколько стоит интересно.....33 года
Ответить
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