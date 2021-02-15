Гамшик может перейти в «Локомотив»

«Локомотив» заинтересован в услугах полузащитника «Далянь Ифань» Марека Гамшика.
По информации «Матч ТВ», подписать 33-летнего футболиста хочет как главный тренер Марко Николич, так и генеральный директор Владимир Леонченко.
Московский клуб намерен договориться о переходе словака в качестве свободного агента.
- Гамшик выступает за «Далянь Ифань» с 2019 года.
- До переезда в Китай он 12 лет играл в «Наполи».
- Контракт хавбека с китайским клубом рассчитан до конца 2021 года.
- Месяц назад сообщалось, что на Гамшика претендовал ЦСКА.
Источник: «Матч ТВ»