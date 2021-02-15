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  • Отец Бохинена – о переходе сына в ЦСКА: «Попросил его быть аккуратнее с российскими женщинами»

Отец Бохинена – о переходе сына в ЦСКА: «Попросил его быть аккуратнее с российскими женщинами»

15 февраля 2021, 17:59
3

Отец новичка ЦСКА Ларса Бохинена рассказал о том, какой совет дал сыну перед переездом в Россию.

— Не было страшно отпускать сына?

— ЦСКА — профессиональный клуб. я позвонил знакомым агентам, которые организовывали трансферы игроков в ЦСКА, побеседовал с людьми, игравшими в России, в том числе, с одним из друзей, выступавшим за «Рубин».

Я собрал много информации о вашей стране, плюс видел некоторые матчи российских команд в Испании на сборах, когда там был. Я знаю, что у вас высокий уровень. Понимаю и про Москву — город красивый, но одновременно огромный.

Для Эмиля это будет абсолютно новый опыт. Но он уже завел друзей в ЦСКА, нашел общий язык с исландскими ребятами. У меня нет сомнений, что они о нем позаботятся. Так что совсем не волнуюсь.

— Удалось поговорить с Виктором Гончаренко?

— Да, мы поговорили по телефону. Он сказал, что если Эмиль будет достаточно хорош, он обязательно получит свой шанс. Предупредил, что линия полузащиты сильная и будет сложно, но мы это и сами понимали.

Рассказал, что команда молодая и стараются давать возможность показать себя юным игрокам. Добавил, что Эмиль сможет развиваться как футболист. Это был хоть и не очень долгий, но вполне продуктивный разговор. Думаю, более обстоятельно мы побеседуем, когда я смогу приехать в Москву.

— Какой совет дали сыну перед отъездом?

— Сказал, что нужно быть сильным в психологическом плане, нужно осваивать новую культуру и учиться жить в Москве, как справляться с давлением в большом клубе. Ну и, конечно, я попросил его быть аккуратнее с российскими женщинами. В шутку, конечно. Но ему в любому случае придется учиться всему самому.

  • ЦСКА подписал контракт с Бохиненом до конца сезона-2024/25.
  • Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (3)
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portero
1613405795
Главное на поле чтоб играл, ну а девушки потом...
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амани
1613459448
кто такой Бохинен....столько внимания
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111ax
1613556771
главное чтоб не как Гаич или тот парень из Белоруссий, блин, даже не помню как его зовут, но помню как он косячит
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