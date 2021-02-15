Отец Бохинена – о переходе сына в ЦСКА: «Попросил его быть аккуратнее с российскими женщинами»

Отец новичка ЦСКА Ларса Бохинена рассказал о том, какой совет дал сыну перед переездом в Россию.

— Не было страшно отпускать сына?

— ЦСКА — профессиональный клуб. я позвонил знакомым агентам, которые организовывали трансферы игроков в ЦСКА, побеседовал с людьми, игравшими в России, в том числе, с одним из друзей, выступавшим за «Рубин».

Я собрал много информации о вашей стране, плюс видел некоторые матчи российских команд в Испании на сборах, когда там был. Я знаю, что у вас высокий уровень. Понимаю и про Москву — город красивый, но одновременно огромный.

Для Эмиля это будет абсолютно новый опыт. Но он уже завел друзей в ЦСКА, нашел общий язык с исландскими ребятами. У меня нет сомнений, что они о нем позаботятся. Так что совсем не волнуюсь.

— Удалось поговорить с Виктором Гончаренко?

— Да, мы поговорили по телефону. Он сказал, что если Эмиль будет достаточно хорош, он обязательно получит свой шанс. Предупредил, что линия полузащиты сильная и будет сложно, но мы это и сами понимали.

Рассказал, что команда молодая и стараются давать возможность показать себя юным игрокам. Добавил, что Эмиль сможет развиваться как футболист. Это был хоть и не очень долгий, но вполне продуктивный разговор. Думаю, более обстоятельно мы побеседуем, когда я смогу приехать в Москву.

— Какой совет дали сыну перед отъездом?

— Сказал, что нужно быть сильным в психологическом плане, нужно осваивать новую культуру и учиться жить в Москве, как справляться с давлением в большом клубе. Ну и, конечно, я попросил его быть аккуратнее с российскими женщинами. В шутку, конечно. Но ему в любому случае придется учиться всему самому.