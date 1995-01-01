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    Соболев подарил протез семилетней девочке

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев пожертвовал деньги на протез для семилетней девочки из Алтайского края Ксении Стебуновой.

    «Ксюша, привет! Я узнал, что ты моя землячка и решил поддержать тебя – подарить тебе протез. Пусть с новым протезом начнется новая жизнь, полная счастливых моментов. Я жду тебя на нашем домашнем стадионе. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся и пообщаемся», – сказал Соболев.

    • Диагноз Ксении – аплазия левой кисти.
    • Активный протез предплечья, на который пожертвовал средства Соболев, стоит 238 тысяч рублей.

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    Источник: Фонд «Спартак» - детям»

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