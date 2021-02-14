Соболев подарил протез семилетней девочке

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пожертвовал деньги на протез для семилетней девочки из Алтайского края Ксении Стебуновой.

«Ксюша, привет! Я узнал, что ты моя землячка и решил поддержать тебя – подарить тебе протез. Пусть с новым протезом начнется новая жизнь, полная счастливых моментов. Я жду тебя на нашем домашнем стадионе. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся и пообщаемся», – сказал Соболев.

Диагноз Ксении – аплазия левой кисти.

Активный протез предплечья, на который пожертвовал средства Соболев, стоит 238 тысяч рублей.