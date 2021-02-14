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Соболев подарил протез семилетней девочке

14 февраля 2021, 20:37
9

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пожертвовал деньги на протез для семилетней девочки из Алтайского края Ксении Стебуновой.

«Ксюша, привет! Я узнал, что ты моя землячка и решил поддержать тебя – подарить тебе протез. Пусть с новым протезом начнется новая жизнь, полная счастливых моментов. Я жду тебя на нашем домашнем стадионе. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся и пообщаемся», – сказал Соболев.

  • Диагноз Ксении – аплазия левой кисти.
  • Активный протез предплечья, на который пожертвовал средства Соболев, стоит 238 тысяч рублей.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Фонд «Спартак» - детям»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (9)
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NewLife
1613325844
Молодец.
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Aston
1613329988
Молодец Саша
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inzek
1613338840
достойно уважения)
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VVM1964
1613384088
Благородный , человеческий поступок - это не бахвальство покупкой кроссовок за миллион , респект .
Ответить
Plyash
1613393326
Широков,урод на всю голову,бери с ребят пример.Может,отмоешься от грязи?
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slavа0508
1613395410
Любая помощь больному человеку,достойна уважения,,,,
Ответить
zigbert
1613411584
У Александра доброе сердце!
Ответить
Боцман59rus
1613416495
Благотворительность любит тишину, но хоть так
Ответить
Hektor 84
1613469906
Молодец Саня! Страна должна знать своих героев! В том что это опубликовано ни чего плохого не вижу. Люди должны знать, и брать с таких людей пример.
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