«Крылья Советов» пополнили три игрока с опытом РПЛ и КПЛ

На сборе в Турции к «Крыльям Советов» присоединились три футболиста. Все трое имеют опыт выступления в высшем дивизионе.

Речь идет о казахстанском форварде Абате Аимбетове, полузащитниках Дмитрии Ефремове и Рикардо Алвеше.

25-летний Аимбетов до января выступал за «Кайрат», вызывается в сборную Казахстана.

Последним клубом 3-кратного чемпиона России Ефремова был «Урал».

Алвеш с 2018 по 2020 год играл за «Оренбург».