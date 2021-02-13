«Крылья Советов» пополнили три игрока с опытом РПЛ и КПЛ

На сборе в Турции к «Крыльям Советов» присоединились три футболиста. Все трое имеют опыт выступления в высшем дивизионе.
Речь идет о казахстанском форварде Абате Аимбетове, полузащитниках Дмитрии Ефремове и Рикардо Алвеше.
- 25-летний Аимбетов до января выступал за «Кайрат», вызывается в сборную Казахстана.
- Последним клубом 3-кратного чемпиона России Ефремова был «Урал».
- Алвеш с 2018 по 2020 год играл за «Оренбург».
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Источник: твиттер «Крыльев Советов»