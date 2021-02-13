Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    «Крылья Советов» пополнили три игрока с опытом РПЛ и КПЛ

    На сборе в Турции к «Крыльям Советов» присоединились три футболиста. Все трое имеют опыт выступления в высшем дивизионе.

    Речь идет о казахстанском форварде Абате Аимбетове, полузащитниках Дмитрии Ефремове и Рикардо Алвеше.

    • 25-летний Аимбетов до января выступал за «Кайрат», вызывается в сборную Казахстана.
    • Последним клубом 3-кратного чемпиона России Ефремова был «Урал».
    • Алвеш с 2018 по 2020 год играл за «Оренбург».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:47
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8135

      Hektor 84 4 минуты назад

      Трех кратный чемпион России Ефремов. Кто это?)))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19128

      bset 17 минут назад

      А как же лимит в ФНЛ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11255

      Skull_Boy 43 минуты назад

      Ну короче лучше бы написали хламом пополнился КС

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82602
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru