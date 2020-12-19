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    Защитник «Арсенала» Бурлак: «Поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал Кубка России»

    Центральный защитник тульского «Арсенала» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от противостояния с «Зенитом» в 1/8 финала Кубка России.

    – До первого официального матча в 2021 году остаются считанные дни. С какими мыслями команда отправится на кубковую игру в Санкт-Петербург?

    – Поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал. Сразу после сборов зенитовцы, вероятно, будут не в самых лучших кондициях, что даст нам дополнительный шанс. Кубок – это всего одна игра, где каждый может обыграть каждого.

    • «Зенит» примет «Арсенал» ровно через неделю, 20 февраля.
    • Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 17:00 мск.
    • В РПЛ петербуржцы занимают первое место по итогам 19 туров, а туляки – 14-е.

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    Источник: Официальный сайт тульского «Арсенала»

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