Защитник «Арсенала» Бурлак: «Поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал Кубка России»

Центральный защитник тульского «Арсенала» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от противостояния с «Зенитом» в 1/8 финала Кубка России.
– До первого официального матча в 2021 году остаются считанные дни. С какими мыслями команда отправится на кубковую игру в Санкт-Петербург?
– Поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал. Сразу после сборов зенитовцы, вероятно, будут не в самых лучших кондициях, что даст нам дополнительный шанс. Кубок – это всего одна игра, где каждый может обыграть каждого.
- «Зенит» примет «Арсенал» ровно через неделю, 20 февраля.
- Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 17:00 мск.
- В РПЛ петербуржцы занимают первое место по итогам 19 туров, а туляки – 14-е.
Источник: Официальный сайт тульского «Арсенала»