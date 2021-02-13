Защитник «Арсенала» Бурлак: «Поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал Кубка России»

Центральный защитник тульского «Арсенала» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от противостояния с «Зенитом» в 1/8 финала Кубка России.

– До первого официального матча в 2021 году остаются считанные дни. С какими мыслями команда отправится на кубковую игру в Санкт-Петербург?

– Поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал. Сразу после сборов зенитовцы, вероятно, будут не в самых лучших кондициях, что даст нам дополнительный шанс. Кубок – это всего одна игра, где каждый может обыграть каждого.