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  • Защитник «Арсенала» Бурлак: «Поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал Кубка России»

Защитник «Арсенала» Бурлак: «Поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал Кубка России»

13 февраля 2021, 16:57

Центральный защитник тульского «Арсенала» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от противостояния с «Зенитом» в 1/8 финала Кубка России.

– До первого официального матча в 2021 году остаются считанные дни. С какими мыслями команда отправится на кубковую игру в Санкт-Петербург?

– Поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал. Сразу после сборов зенитовцы, вероятно, будут не в самых лучших кондициях, что даст нам дополнительный шанс. Кубок – это всего одна игра, где каждый может обыграть каждого.

  • «Зенит» примет «Арсенал» ровно через неделю, 20 февраля.
  • Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 17:00 мск.
  • В РПЛ петербуржцы занимают первое место по итогам 19 туров, а туляки – 14-е.

Источник: Официальный сайт тульского «Арсенала»
Россия. Кубок Арсенал Зенит Бурлак Тарас
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