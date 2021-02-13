Ловрен в 2008 году мог перейти в «Локомотив»

Футбольный агент Арсен Минасов рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив» центрального защитника Деяна Ловрена, ныне выступающего за «Зенит».

«В 2008 году Ловрен мог оказаться в «Локомотиве», ему было 19 лет, он играл в загребском «Динамо». Можно было его привезти, но дальше разговоров ничего не пошло почему-то.

В «Локо» на тот момент о нем ничего не знали, да и возраст, наверное, смутил. Через два года Ловрен уехал в «Лион», – сообщил агент.