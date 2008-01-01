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    Ловрен в 2008 году мог перейти в «Локомотив»

    Футбольный агент Арсен Минасов рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив» центрального защитника Деяна Ловрена, ныне выступающего за «Зенит».

    «В 2008 году Ловрен мог оказаться в «Локомотиве», ему было 19 лет, он играл в загребском «Динамо». Можно было его привезти, но дальше разговоров ничего не пошло почему-то.

    В «Локо» на тот момент о нем ничего не знали, да и возраст, наверное, смутил. Через два года Ловрен уехал в «Лион», – сообщил агент.

    • «Зенит» прошлым летом заплатил за хорвата 12 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Ловрен забил два гола и сделал один ассист в 23 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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