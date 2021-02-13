Форвард «Зенита» Погорелов: «Перед сном мог представить, как забиваю «Спартаку» или ЦСКА»

Нападающий «Зенита» Михаил Погорелов ответил на вопросы клубной пресс-службы о первом голе за основную команду.
– Михаил, на днях вы забили первый гол за «Зенит», поразили ворота «Ноа», поздравляем! Каким представляли себе дебютный мяч?
– Спасибо! Там все сложилось – Крапуха [Станислав Крапухин] подкараулил пас, и мне оставалось только поддержать атаку, и чтобы он не пожадничал и отдал передачу. Что он и сделал.
А насчет фантазий – раньше перед сном мог представить себе какой-нибудь важный матч, вроде финала Кубка, как я забиваю в нем за «Зенит» в ворота ЦСКА или «Спартака». Во сне? Нет, мне футбольные сны вообще редко снятся.
– Почему в соперниках виделись именно эти команды?
– Скажем так, по семейным обстоятельствам. Моя жена Маргарита играет в ЦСКА, и у нас вечный спор – кто лучше. Потому и армейцы. Но мы с ней никогда не ссоримся из-за футбола, скорее, подтравливаем друг друга, мол, посмотри в таблицу, кто выше.
На самом деле, это очень легко, когда в паре настолько совпадают интересы. Я этого хотел и искал. У нас масса общих тем, не только спорт и наша профессия.
– Вернемся к вашему голу. Он важен для вас или товарищеский статус матча делает его менее значимым?
– Нет, ни в коем случае. Неважных игр не бывает, каждый матч особенный по-своему, и в любом хочется забить. Гол есть гол, он придал мне уверенности.
– Команда тепло поздравила с первым мячом?
– Да, особенно наши легионеры! Минуты три потом дышать не мог после «поздравления» от Себы Дриусси в тоннеле. Мне кажется, им такие ритуалы очень нравятся, они всю душу в них вкладывают.
- Погорелов перебрался в «Зенит» летом 2019 года из «Строгино».
- В составе «Зенита-2» форвард отдал 10 голевых передач в 26 матчах.
Артист погорелого театра))
Ноа, да ещё во время сборов, это тебе не Спартак и ЦСКА))
В основу попади у Зинаиды))