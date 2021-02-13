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  • Форвард «Зенита» Погорелов: «Перед сном мог представить, как забиваю «Спартаку» или ЦСКА»

Форвард «Зенита» Погорелов: «Перед сном мог представить, как забиваю «Спартаку» или ЦСКА»

13 февраля 2021, 12:31
4

Нападающий «Зенита» Михаил Погорелов ответил на вопросы клубной пресс-службы о первом голе за основную команду.

– Михаил, на днях вы забили первый гол за «Зенит», поразили ворота «Ноа», поздравляем! Каким представляли себе дебютный мяч?

– Спасибо! Там все сложилось – Крапуха [Станислав Крапухин] подкараулил пас, и мне оставалось только поддержать атаку, и чтобы он не пожадничал и отдал передачу. Что он и сделал.

А насчет фантазий – раньше перед сном мог представить себе какой-нибудь важный матч, вроде финала Кубка, как я забиваю в нем за «Зенит» в ворота ЦСКА или «Спартака». Во сне? Нет, мне футбольные сны вообще редко снятся.

– Почему в соперниках виделись именно эти команды?

– Скажем так, по семейным обстоятельствам. Моя жена Маргарита играет в ЦСКА, и у нас вечный спор – кто лучше. Потому и армейцы. Но мы с ней никогда не ссоримся из-за футбола, скорее, подтравливаем друг друга, мол, посмотри в таблицу, кто выше.

На самом деле, это очень легко, когда в паре настолько совпадают интересы. Я этого хотел и искал. У нас масса общих тем, не только спорт и наша профессия.

– Вернемся к вашему голу. Он важен для вас или товарищеский статус матча делает его менее значимым?

– Нет, ни в коем случае. Неважных игр не бывает, каждый матч особенный по-своему, и в любом хочется забить. Гол есть гол, он придал мне уверенности.

– Команда тепло поздравила с первым мячом?

– Да, особенно наши легионеры! Минуты три потом дышать не мог после «поздравления» от Себы Дриусси в тоннеле. Мне кажется, им такие ритуалы очень нравятся, они всю душу в них вкладывают.

  • Погорелов перебрался в «Зенит» летом 2019 года из «Строгино».
  • В составе «Зенита-2» форвард отдал 10 голевых передач в 26 матчах.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Погорелов Михаил
Комментарии (4)
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Николай71
1613210717
А насчет фантазий – раньше перед сном мог представить себе какой-нибудь важный матч, вроде финала Кубка, как я забиваю в нем за «Зенит» в ворота ЦСКА или «Спартака». Во сне? Нет, мне футбольные сны вообще редко снятся.

Артист погорелого театра))
Ноа, да ещё во время сборов, это тебе не Спартак и ЦСКА))
В основу попади у Зинаиды))
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portero
1613214499
Ну удачи! пора начинать мечты воплощать в жизнь, время уходит...
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Hektor 84
1613218645
Он играет за Зенит а она за ЦСКА. А чего сюда Спартак приплел?
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