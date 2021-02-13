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    Форвард «Зенита» Погорелов: «Перед сном мог представить, как забиваю «Спартаку» или ЦСКА»

    Нападающий «Зенита» Михаил Погорелов ответил на вопросы клубной пресс-службы о первом голе за основную команду.

    – Михаил, на днях вы забили первый гол за «Зенит», поразили ворота «Ноа», поздравляем! Каким представляли себе дебютный мяч?

    – Спасибо! Там все сложилось – Крапуха [Станислав Крапухин] подкараулил пас, и мне оставалось только поддержать атаку, и чтобы он не пожадничал и отдал передачу. Что он и сделал.

    А насчет фантазий – раньше перед сном мог представить себе какой-нибудь важный матч, вроде финала Кубка, как я забиваю в нем за «Зенит» в ворота ЦСКА или «Спартака». Во сне? Нет, мне футбольные сны вообще редко снятся.

    – Почему в соперниках виделись именно эти команды?

    – Скажем так, по семейным обстоятельствам. Моя жена Маргарита играет в ЦСКА, и у нас вечный спор – кто лучше. Потому и армейцы. Но мы с ней никогда не ссоримся из-за футбола, скорее, подтравливаем друг друга, мол, посмотри в таблицу, кто выше.

    На самом деле, это очень легко, когда в паре настолько совпадают интересы. Я этого хотел и искал. У нас масса общих тем, не только спорт и наша профессия.

    – Вернемся к вашему голу. Он важен для вас или товарищеский статус матча делает его менее значимым?

    – Нет, ни в коем случае. Неважных игр не бывает, каждый матч особенный по-своему, и в любом хочется забить. Гол есть гол, он придал мне уверенности.

    – Команда тепло поздравила с первым мячом?

    – Да, особенно наши легионеры! Минуты три потом дышать не мог после «поздравления» от Себы Дриусси в тоннеле. Мне кажется, им такие ритуалы очень нравятся, они всю душу в них вкладывают.

    • Погорелов перебрался в «Зенит» летом 2019 года из «Строгино».
    • В составе «Зенита-2» форвард отдал 10 голевых передач в 26 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +19126

      bset 17 минут назад

      21 год парню, мечтает о голах, а ему сейчас будут "Да куда тебе?", "Да ты сначала в основу попади". И совсем пацаны ещё будут это читать и думать, а нафига мне этот футбол, если меня будут все вокруг осуждать? А потом удивляемся, почему это у нас детский футбол не развивается.

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      Рейтинг: +8128

      Hektor 84 30 минут назад

      Он играет за Зенит а она за ЦСКА. А чего сюда Спартак приплел?

      0
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      Рейтинг: +45029

      portero 1 час назад

      Ну удачи! пора начинать мечты воплощать в жизнь, время уходит...

      1
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      Рейтинг: -1368

      Бoрат 2 часа назад

      Здесь на бомбардире тоже много людей с богатой фантазией , например KPCCSPB , Литейный , а есть и совсем никчемные типа Пуделя ли аларма , которые не только по жизни нули , но и даже в фантазии тоже . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +522

      Николай71 2 часа назад

      А насчет фантазий – раньше перед сном мог представить себе какой-нибудь важный матч, вроде финала Кубка, как я забиваю в нем за «Зенит» в ворота ЦСКА или «Спартака». Во сне? Нет, мне футбольные сны вообще редко снятся.



      Артист погорелого театра))

      Ноа, да ещё во время сборов, это тебе не Спартак и ЦСКА))

      В основу попади у Зинаиды))

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