УЕФА наказал «Краснодар» и Мусаева за позднее начало декабрьского матча с «Челси»

«Краснодар» оштрафован УЕФА на 15 тысяч евро за поздний выход на поле в декабрьском матче Лиги чемпионов против «Челси» (1:1). Из-за россиян начало встречи было задержано.

На один матч условно с испытательным сроком в один год наказан главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев как ответственный за команду во время игры.