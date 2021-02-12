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  • УЕФА наказал «Краснодар» и Мусаева за позднее начало декабрьского матча с «Челси»

УЕФА наказал «Краснодар» и Мусаева за позднее начало декабрьского матча с «Челси»

12 февраля 2021, 21:46
4

«Краснодар» оштрафован УЕФА на 15 тысяч евро за поздний выход на поле в декабрьском матче Лиги чемпионов против «Челси» (1:1). Из-за россиян начало встречи было задержано.

На один матч условно с испытательным сроком в один год наказан главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев как ответственный за команду во время игры.

  • По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы.
  • 18 февраля «Краснодар» там сыграет с хорватским «Динамо».
  • В РПЛ «Краснодар» идет на 7-м месте.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Краснодар Челси Мусаев Мурад
Комментарии (4)
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Из Твери Леха
1613195927
Да ладно, небось наказали за то, что не дал указания на колено встать перед ****.
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zigbert
1613238318
Просто надо быть чуть внимательнее. Из таких нарушений может получится штраф или дисквалификация.
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portero
1613391995
да может без Мусаева на скамейке и лучше сыграют, жаль что условно наказали...
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