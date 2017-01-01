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    УЕФА наказал «Краснодар» и Мусаева за позднее начало декабрьского матча с «Челси»

    «Краснодар» оштрафован УЕФА на 15 тысяч евро за поздний выход на поле в декабрьском матче Лиги чемпионов против «Челси» (1:1). Из-за россиян начало встречи было задержано.

    На один матч условно с испытательным сроком в один год наказан главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев как ответственный за команду во время игры.

    • По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы.
    • 18 февраля «Краснодар» там сыграет с хорватским «Динамо».
    • В РПЛ «Краснодар» идет на 7-м месте.

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    Источник: УЕФА

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