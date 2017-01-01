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    Сафонов: «Мечта поиграть за рубежом превращается в ничто, когда игрок получает хороший контракт»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов порассуждал о возможном продолжении карьеры в Европе.

    – Есть мысли прославлять российскую вратарскую школу в Европе?

    – Я об этом думал. Есть интерес в том, чтобы уехать и показать, что не так все страшно. Все боятся ехать, потому что может не получиться, а тут деньги. Нужны хорошие примеры в Европе, чтобы это воспитывалось с детства. Чтобы смотрели на Головина и Миранчука и хотели уехать.

    Должен быть пример. Я думал, что, наверное, как-то неправильно проводить всю жизнь в России – хочется посмотреть другие варианты там. Ситуации разные.

    Я слышал от приехавших ребят, что в России и там – совершенно разные ситуации. Языковой барьер, другое отношение к футболистам – это интересно узнать и попробовать на себе. Я не знаю, к чему приведет мой путь. Не отрицаю, что я поеду посмотреть, что там творится.

    – Для тебя это будет так, как сказал Миранчук: «Я поехал за мечтой»?

    – У меня нет мечты играть в другом клубе. Сейчас моя мечта – выиграть трофей с «Краснодаром».

    – Как найти баланс между желанием делать «Краснодар» сильнее и внутренней мечтой поиграть за рубежом? Что перевесит?

    – Эта мечта поиграть за рубежом превращается в ничто, когда игрок получает хороший контракт. Насколько я знаю, если ты уезжаешь туда, то идешь на понижение зарплаты.

    Редко бывает, что из России туда идут на повышение. Поэтому многие отказываются. Здесь все хорошо: ты дома, у тебя хороший контракт и маленькие налоги с зарплаты.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20101

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Очень откровенно. И хочется, и колется.( *

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      Рейтинг: +2330

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Ну всё, ещё минус один на подходе))

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