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  • Сафонов: «Мечта поиграть за рубежом превращается в ничто, когда игрок получает хороший контракт»

Сафонов: «Мечта поиграть за рубежом превращается в ничто, когда игрок получает хороший контракт»

12 февраля 2021, 17:26
4

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов порассуждал о возможном продолжении карьеры в Европе.

– Есть мысли прославлять российскую вратарскую школу в Европе?

– Я об этом думал. Есть интерес в том, чтобы уехать и показать, что не так все страшно. Все боятся ехать, потому что может не получиться, а тут деньги. Нужны хорошие примеры в Европе, чтобы это воспитывалось с детства. Чтобы смотрели на Головина и Миранчука и хотели уехать.

Должен быть пример. Я думал, что, наверное, как-то неправильно проводить всю жизнь в России – хочется посмотреть другие варианты там. Ситуации разные.

Я слышал от приехавших ребят, что в России и там – совершенно разные ситуации. Языковой барьер, другое отношение к футболистам – это интересно узнать и попробовать на себе. Я не знаю, к чему приведет мой путь. Не отрицаю, что я поеду посмотреть, что там творится.

– Для тебя это будет так, как сказал Миранчук: «Я поехал за мечтой»?

– У меня нет мечты играть в другом клубе. Сейчас моя мечта – выиграть трофей с «Краснодаром».

– Как найти баланс между желанием делать «Краснодар» сильнее и внутренней мечтой поиграть за рубежом? Что перевесит?

– Эта мечта поиграть за рубежом превращается в ничто, когда игрок получает хороший контракт. Насколько я знаю, если ты уезжаешь туда, то идешь на понижение зарплаты.

Редко бывает, что из России туда идут на повышение. Поэтому многие отказываются. Здесь все хорошо: ты дома, у тебя хороший контракт и маленькие налоги с зарплаты.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (4)
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Oldtrafford83
1613140970
Ну всё, ещё минус один на подходе))
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DOCTOR PENALTY
1613144537
Очень откровенно. И хочется, и колется.( *
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Валерий2705
1613175085
С одной стороны честно, с другой всё с тобой ясно) успехов РФС и в дальнейшем в воспитании детей лимита. Ясное дело идут на понижение в основном, там за к.а.к.а.ш.к.у с Российский паспортом переплачивать не будут, такое интересно только в России.
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portero
1613285114
выбор практически всегда в пользу денег, век игрока недолог и нужно заработать на жизнь , но тут главное как тратить.... Удачи тебе ! надо тебе наглости и злости спортивной добавить, очень не хватает, поработать надо с хорошим психологом ...
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