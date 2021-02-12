«Бавария» – второй клуб после «Барселоны», выигравший шесть трофеев за год

«Бавария» стала победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале «Тигрес УАНЛ» (1:0).

Мюнхенский клуб повторил достижение «Барселоны»-2009/10, выиграв шесть титулов за год: чемпионат, национальный Кубок и Суперкубок, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, и клубный ЧМ.

Команда из Европы стала победителем клубного ЧМ в восьмой раз кряду.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом турнира.

Гвардиола – о шестом титуле «Баварии» за год: «Может, я позвоню Месси, и мы разыграем седьмой трофей?»