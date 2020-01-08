«Бавария» – второй клуб после «Барселоны», выигравший шесть трофеев за год

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11310

      JTherry 2 часа назад

      Бавария - короли мира!!!

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      Рейтинг: +10

      QAIRAT 2 часа назад

      За сезон а не за год. За год только Барса выграла 6 трофеев.

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