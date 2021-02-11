КЧМ. «Бавария» в финале победила «Тигрес»; «Аль-Ахли» стал третьим, одолев в серии пенальти «Палмейрас»

В Катаре состоялись заключительные игры клубного чемпионата мира.
В матче за третье место «Аль-Ахли» оказался сильнее «Палмейраса». Египтяне победили в серии пенальти.
В финале турнира «Бавария» минимально обыграла «Тигрес» благодаря голу Бенжамена Павара.
Клубный чемпионат мира. Финал
Бавария (Германия) – Тигрес УАНЛ (Мексика) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Павар, 59.
Клубный чемпионат мира. Матч за третье место
Аль-Ахли (Египет) – Палмейрас (Бразилия) – 0:0 (0:0), по пенальти – 3:2
Календарь клубного чемпионата мира
Источник: «Бомбардир»