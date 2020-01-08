Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    КЧМ. «Бавария» в финале победила «Тигрес»; «Аль-Ахли» стал третьим, одолев в серии пенальти «Палмейрас»

    В Катаре состоялись заключительные игры клубного чемпионата мира.

    В матче за третье место «Аль-Ахли» оказался сильнее «Палмейраса». Египтяне победили в серии пенальти.

    В финале турнира «Бавария» минимально обыграла «Тигрес» благодаря голу Бенжамена Павара.

    Клубный чемпионат мира. Финал

    Бавария (Германия) – Тигрес УАНЛ (Мексика) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Павар, 59.

    Клубный чемпионат мира. Матч за третье место

    Аль-Ахли (Египет) – Палмейрас (Бразилия) – 0:0 (0:0), по пенальти – 3:2

    Календарь клубного чемпионата мира

    Результаты клубного чемпионата мира

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2021 22:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1530

      Play 1 час назад

      Межгалактически бесполезный турнир, никому он сто лет не сдался, ни болельщикам, ни командам, зачем его проводить посреди сезона одному футбольному Богу известно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      Dob13 1 час назад

      Баварию с победой!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82563
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru