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    «Раздевалка метр на метр». Ташкентский «Локомотив» отказался играть с «Ротором»

    Назначенный на сегодня товарищеский матч «Ротора» с ташкентским «Локомотивом» отменен. Узбекскую команду не устроило состояние поля и раздевалок на выбранном российским клубом стадионе.

    «Наших соперников из солнечного Узбекистана не устроило состояние раздевалок и поля, на котором планировалось проведение игры.

    Тренерский штаб «Локомотива» не смутил проделанный путь на автобусе в 70 километров из соседнего города», – написал пресс-служба «Ротора».

    «Раздевалка – метр на метр. Игра – отменена. «Ротор» – Волгоград. Отличное отношение к гостям», – ответил «Локомотив» в твиттере.

    «Было бы желание, ребята», – добавил «Ротор».

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    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1523

      Play 26 секунд назад

      Раздевалка метр на метр, даже казан плова поставить негде.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      El_Chori 12 минут назад

      а в Волгограде разве не строили стадион к ЧМ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4881

      playsh 1 час назад

      Интересно,что за стадион с раздевалкой метр на метр в 70-ти км. от Узбекского дислоцирования?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15327

      vladimir-7 1 час назад

      Конечно не устроило, поле без виноградника, сортир за углом ворот отсутствует.

      3
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      Рейтинг: +1550

      Алехсбургер. 2 часа назад

      уагона-битовка гуамно,насяльника...

      1
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      Рейтинг: +3924

      mamba9090909 2 часа назад

      Надо было отель 5* арендовать.

      1
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      Рейтинг: +20452

      Боцман59rus 2 часа назад

      Пришлось Волгоградцам преждевременно собирать вещи и уезжать домой, в киргизию

      1
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      Рейтинг: +2668

      absent32 2 часа назад

      в одном предложении грузинский Локомотив, в другом говорится о Узбекистане))) кто косячит не понятно))) Ротор?)))

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