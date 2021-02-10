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  • «Раздевалка метр на метр». Ташкентский «Локомотив» отказался играть с «Ротором»

«Раздевалка метр на метр». Ташкентский «Локомотив» отказался играть с «Ротором»

10 февраля 2021, 14:58
15

Назначенный на сегодня товарищеский матч «Ротора» с ташкентским «Локомотивом» отменен. Узбекскую команду не устроило состояние поля и раздевалок на выбранном российским клубом стадионе.

«Наших соперников из солнечного Узбекистана не устроило состояние раздевалок и поля, на котором планировалось проведение игры.

Тренерский штаб «Локомотива» не смутил проделанный путь на автобусе в 70 километров из соседнего города», – написал пресс-служба «Ротора».

«Раздевалка – метр на метр. Игра – отменена. «Ротор» – Волгоград. Отличное отношение к гостям», – ответил «Локомотив» в твиттере.

«Было бы желание, ребята», – добавил «Ротор».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Ротор Локомотив Ташкент
Комментарии (15)
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Боцман59rus
1612959736
Пришлось Волгоградцам преждевременно собирать вещи и уезжать домой, в киргизию
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mamba9090909
1612960610
Надо было отель 5* арендовать.
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Алехсбургер.
1612961292
уагона-битовка гуамно,насяльника...
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vladimir-7
1612962225
Конечно не устроило, поле без виноградника, сортир за углом ворот отсутствует.
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Plyash
1612962859
Интересно,что за стадион с раздевалкой метр на метр в 70-ти км. от Узбекского дислоцирования?
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El_Chori
1612968187
а в Волгограде разве не строили стадион к ЧМ?
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Play
1612968894
Раздевалка метр на метр, даже казан плова поставить негде.
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portero
1612973908
Не вижу: ни стадиона , ни раздевалки???
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PahaSpartak
1612974807
Где Волгоград, где Ташкент, не удивительно, что одна из топовых команд столицы Узбекистана, оказавшись в сарае, отказалась играть. Вся волгоградская область, по количеству жителей меньше, чем один Ташкент, а про разницу уровня жизни столицы Узбекистана и деревень волгоградской области я вообще молчу, она не в пользу россиян из этой местности, ни по деньгам, ни по продуктам, ни по погоде, ни по одежде. Хоть уплюйтесь ядом в коментах, но те деньги, которые зарабатывали узбеки в России, они привезли домой и отстраивали свою страну, а не на Кипр в офшоры и не в Англию, Америку. На лицо хамское поведение хозяев несыгранного товарняка. Включая негативные комментарии, в ответ на отказ.
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PahaSpartak
1612974962
Лучше бы честно признались, что сейчас даже узбекский футбол выше уровнем, чем условия для игры в футбол в некоторых российских "сараях" , которые ведут себя надменно, а сами дно.
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