«Раздевалка метр на метр». Ташкентский «Локомотив» отказался играть с «Ротором»

Назначенный на сегодня товарищеский матч «Ротора» с ташкентским «Локомотивом» отменен. Узбекскую команду не устроило состояние поля и раздевалок на выбранном российским клубом стадионе.
«Наших соперников из солнечного Узбекистана не устроило состояние раздевалок и поля, на котором планировалось проведение игры.
Тренерский штаб «Локомотива» не смутил проделанный путь на автобусе в 70 километров из соседнего города», – написал пресс-служба «Ротора».
«Раздевалка – метр на метр. Игра – отменена. «Ротор» – Волгоград. Отличное отношение к гостям», – ответил «Локомотив» в твиттере.
«Было бы желание, ребята», – добавил «Ротор».
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Источник: твиттер «Локомотива»