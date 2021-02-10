«Раздевалка метр на метр». Ташкентский «Локомотив» отказался играть с «Ротором»

Назначенный на сегодня товарищеский матч «Ротора» с ташкентским «Локомотивом» отменен. Узбекскую команду не устроило состояние поля и раздевалок на выбранном российским клубом стадионе.

«Наших соперников из солнечного Узбекистана не устроило состояние раздевалок и поля, на котором планировалось проведение игры.

Тренерский штаб «Локомотива» не смутил проделанный путь на автобусе в 70 километров из соседнего города», – написал пресс-служба «Ротора».

«Раздевалка – метр на метр. Игра – отменена. «Ротор» – Волгоград. Отличное отношение к гостям», – ответил «Локомотив» в твиттере.

«Было бы желание, ребята», – добавил «Ротор».