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    Павлюченко: «Хиддинка никогда не называли тренером. Говорили «отец»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, как игроки национальной команды относились к Гусу Хиддинку.

    «Гуса мы никогда не называли тренером – любили, уважали и говорили «отец». Он настраивал очень просто: «Вы в футболе умеете все». Результата мы добились во многом благодаря атмосфере в команде, которую создал Гус, за счет уважения между игроками и тренерским штабом, неформального общения, ведь Гус мог остановить тренировку и рассказать анекдот. Он создавал какую-то семейную атмосферу. И запомнился любовью к капучино и красному вину.

    Однажды перед тренировкой, еще до Евро-2008, я выиграл у него бутылку вина! Вся команда выстроилась на линии штрафной площади: надо было так катнуть мяч, чтобы он остановился на линии. Я победил, и на ужине Гус при всех подарил мне бутылку вина, написал «Для моего таланта» и оставил на ней автограф. Бутылка стоит у меня до сих пор, так и не открывал», – сказал Павлюченко.

    • Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год.
    • При нем команда заняла третье место на Евро-2008.

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    Источник: «Чемпионат»

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