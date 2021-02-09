Семак: «Дзюба потихонечку набирает форму. Забил блестящий мяч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Артема Дзюбы в матче со сборной Иордании (1:0).
— По игре: сегодня получились два абсолютно разных тайма. Что скажете?
— Это абсолютно нормально, у нас два разных состава, и естественно, что молодым игрокам было сложнее атаковать во втором тайме. Тем не менее, у нас есть пища для размышлений, а это самое важное.
По поводу игры: это хороший спарринг в недельном цикле. После работы, которая предшествовала этому матчу, было достаточно сложно, и вы это видели. По движению не так просто было, но это понятно и ожидаемо.
— Артем Дзюба забил красивый мяч после яркого индивидуального действия. Как оцените его состояние на текущий момент?
— Конкретно по этому эпизоду — блестяще. Он потихонечку набирает форму: в первой игре чуть-чуть сыграл, сегодня — чуть больше, впереди — третий матч, после которого будем смотреть. Конечно, нужно еще работать — пока неоптимальное состояние.
- Дзюба пропустил первый зимний сбор «Зенита» из-за коронавируса.
- Сезон для «Зенита» возобновляется на следующей неделе матчем с «Арсеналом».
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
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