Семак: «Дзюба потихонечку набирает форму. Забил блестящий мяч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Артема Дзюбы в матче со сборной Иордании (1:0).

— По игре: сегодня получились два абсолютно разных тайма. Что скажете?

— Это абсолютно нормально, у нас два разных состава, и естественно, что молодым игрокам было сложнее атаковать во втором тайме. Тем не менее, у нас есть пища для размышлений, а это самое важное.

По поводу игры: это хороший спарринг в недельном цикле. После работы, которая предшествовала этому матчу, было достаточно сложно, и вы это видели. По движению не так просто было, но это понятно и ожидаемо.

— Артем Дзюба забил красивый мяч после яркого индивидуального действия. Как оцените его состояние на текущий момент?

— Конкретно по этому эпизоду — блестяще. Он потихонечку набирает форму: в первой игре чуть-чуть сыграл, сегодня — чуть больше, впереди — третий матч, после которого будем смотреть. Конечно, нужно еще работать — пока неоптимальное состояние.

Дзюба пропустил первый зимний сбор «Зенита» из-за коронавируса.

Сезон для «Зенита» возобновляется на следующей неделе матчем с «Арсеналом».

«Зенит» лидирует в РПЛ.

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