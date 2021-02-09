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  • Семак – о травме Малкома: «Жаль. Момент практически из ничего. Защитник в пятку ему пробил»

Семак – о травме Малкома: «Жаль. Момент практически из ничего. Защитник в пятку ему пробил»

9 февраля 2021, 18:55
23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму Малкома в товарищеской игре против Иордании (1:0). Бразильца заменили во втором тайме.

– Что с Малкомом? Понятно, что пока диагноз поставить сложно, но смотрелось все это чудовищно. Но он остался с командой.

– Посмотрим. Завтра будет обследование. Посмотрим, насколько травма серьезная.

Жаль, опять такой момент практически из ничего. Бежал, там перед ним защитник – в пятку ему пробил – колено на разгибании сработало.

Теперь посмотрим, насколько серьезно.

  • Сезон для «Зенита» возобновляется на следующей неделе матчем с «Арсеналом».
  • В сезоне РПЛ Малком провел 15 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Семак Сергей
Комментарии (23)
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Иван Петров 1986
1612890090
В пятку попал, а если бы в задницу.
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Garrincha58
1612890620
что то рано он травмировался вроде ЛЧ ещё ох как не скоро, а может и вообще её долго теперь у Зенита не будет
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Fusballer
1612892208
А этот заезжий футболёр знает, как отлынивать от игр. Скоро же сезон начинается))) 40 лямов на дороге не валяются, они в лазарете полёживают)))
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Боцман59rus
1612895108
Жаль, что ты тренер из ничего, просто устраивающий во всем чиновников и функционеров
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Боцман59rus
1612895567
Колено есть, разгибание есть, от Бельгии и Дортмунда... Кто сработает этого "специалиста" ....Это болельщики зенита зашкаливают и не дают в обиду многодетного ПТУшника, ну ничего, в Европе вам напомнят)))
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neveldomha
1612899539
Ещё есть время прикупить Халка.
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_Marqella_
1612904516
По ходу опять на пол года...печально..
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PAREVG.
1612905130
Вот мне просто интересно, кто более хрустальный, Дзагоев или этот мартыхай???
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Oldtrafford83
1612931582
Будет больше времени поиграть в Gold PS)))
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Garrincha58
1613208516
может ему бальными танцами заняться самбу отплясывать
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