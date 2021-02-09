Семак – о травме Малкома: «Жаль. Момент практически из ничего. Защитник в пятку ему пробил»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму Малкома в товарищеской игре против Иордании (1:0). Бразильца заменили во втором тайме.

– Что с Малкомом? Понятно, что пока диагноз поставить сложно, но смотрелось все это чудовищно. Но он остался с командой.

– Посмотрим. Завтра будет обследование. Посмотрим, насколько травма серьезная.

Жаль, опять такой момент практически из ничего. Бежал, там перед ним защитник – в пятку ему пробил – колено на разгибании сработало.

Теперь посмотрим, насколько серьезно.

Сезон для «Зенита» возобновляется на следующей неделе матчем с «Арсеналом».

В сезоне РПЛ Малком провел 15 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.

«Зенит» лидирует в РПЛ.