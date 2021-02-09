Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Семак – о травме Малкома: «Жаль. Момент практически из ничего. Защитник в пятку ему пробил»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму Малкома в товарищеской игре против Иордании (1:0). Бразильца заменили во втором тайме.

    – Что с Малкомом? Понятно, что пока диагноз поставить сложно, но смотрелось все это чудовищно. Но он остался с командой.

    – Посмотрим. Завтра будет обследование. Посмотрим, насколько травма серьезная.

    Жаль, опять такой момент практически из ничего. Бежал, там перед ним защитник – в пятку ему пробил – колено на разгибании сработало.

    Теперь посмотрим, насколько серьезно.

    • Сезон для «Зенита» возобновляется на следующей неделе матчем с «Арсеналом».
    • В сезоне РПЛ Малком провел 15 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82532
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru