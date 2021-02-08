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Дюков: «Сокращение РПЛ до 12 клубов демотивирует регионы»

8 февраля 2021, 17:42
10

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможной реформе РПЛ.

— Какая сейчас ситуация с возможными реформами в РПЛ? Очень много разговоров о сокращении лиги или наоборот ее расширении.

— Правильнее задать этот вопрос Российской премьер-лиге. Что касается РФС, мы никогда не инициировали и не являемся авторами идеи как сокращения, так и увеличения числа клубов премьер-лиги.

Что касается сокращения числа клубов до 12, по-моему, один из форматов, который обсуждается. Это тот формат, который, мне кажется, демотивирует большое количество регионов, которые все-таки стараются развивать футбол. Это будет неправильный шаг.

С другой стороны, увеличение клубов до 18 через какое-то время — да. Но пока я, честно говоря, не вижу эти 18 клубов, которые инфраструктурно и финансово и, что очень важно, с точки зрения спортивной составляющей что-то внесли дополнительно и сделали нашу премьер-лигу более коммерчески успешной.

Дюков – о реформе РПЛ: «До 2022 года какие-то изменения вряд ли возможны»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (10)
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Skull_Boy
1612796502
Регионы у нас бомжи, если ты не знал, если их бизнес не связан с нефтью или газом
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jengais
1612798212
Уменьшить количество клубов - плохо, увеличить - тоже не хорошо, получается лучший вариант это ничего не делать и получать свои бабки. Вот так и живем.
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Garrincha58
1612799624
никогда и ничего у нас не изменится сколько бы не менялась формула чемпионата пока не будет у футболистов стимула играть и зарабатывать деньги потом а не паспортом и привилегиями в качестве больших зарплат и лимитом убрать эти привилегии и многие просто не пойдут в футбол ведь большая часть молодых парней идут сейчас туда чтобы заработать легкие деньги даже в ФНЛ и то можно заработать хорошо не работая у станка или водилой и учится особо не надо поиграл лет 10 и почти обеспечил себя а так наши кривоногие футболёры будут стараться уезжать в зарубежные более сильные чемпионаты а чтобы там заиграть и приносить пользу нашей сборной надо будет попотеть а сейчас всякие Дзюбы и другие не особо упираются зато становятся миллиардерами а где бы этот рукотворный столько заработал если бы не Зенит и лимит сидел бы сейчас в Амкаре или Томи где он по молодости и был там и там ему и место а эти Дюковы и другие предшественники всё думу думают как бы им футбол поднять так же как один деятель 20 лет всё обещает а воз и ныне там
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Hektor 84
1612803423
Наше болото уже ни что не спасет
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nemolod
1612804800
Финансирование по-любому будет сокращаться,так как бюджеты большинства регионов дотационные,они и бкз футбола прошлый год израсходовали больше,чем заработали-в итоге клубам в регионах недофинансирование гарантировано ,что будет означать появление новых должников и РПЛ с РФС придется пойти на ужесточение лицензирования,а следовательно сокращать лигу!
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NewLife
1612805667
Регионы демотивирует не количество команд, а танкодромы вместо футбольных полей и дворцы руководства, построенные на те деньги, на которые можно было бы содержать комендны и поля.
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JTherry
1612805702
в чем состоит мотивация регионов для развития в них футбола? президент для оценки работы губернаторов составил целых 20 пунктов!!! в том числе и по развитию спорта в регионах, только деньги до назначенных целей, похоже, не дошли... если деньги на массовый спорт "похоронили", то бюджетные деньги на профессиональный футбол просто "распилили" - судьба саранского Тамбова налицо... спонсировать футбол в регионах никто особо не рвется, как в сложившихся обстоятельствах будете мотивировать регионы, г-н Дюк-офф?
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Вальдемар IV
1612874824
судей своих не ставьте на матчи с ними для начала, чтобы еще в трибунке желание отпадало бороться
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