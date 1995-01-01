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    Дюков: «Сокращение РПЛ до 12 клубов демотивирует регионы»

    Президент РФС Александр Дюков высказался о возможной реформе РПЛ.

    — Какая сейчас ситуация с возможными реформами в РПЛ? Очень много разговоров о сокращении лиги или наоборот ее расширении.

    — Правильнее задать этот вопрос Российской премьер-лиге. Что касается РФС, мы никогда не инициировали и не являемся авторами идеи как сокращения, так и увеличения числа клубов премьер-лиги.

    Что касается сокращения числа клубов до 12, по-моему, один из форматов, который обсуждается. Это тот формат, который, мне кажется, демотивирует большое количество регионов, которые все-таки стараются развивать футбол. Это будет неправильный шаг.

    С другой стороны, увеличение клубов до 18 через какое-то время — да. Но пока я, честно говоря, не вижу эти 18 клубов, которые инфраструктурно и финансово и, что очень важно, с точки зрения спортивной составляющей что-то внесли дополнительно и сделали нашу премьер-лигу более коммерчески успешной.

    Дюков – о реформе РПЛ: «До 2022 года какие-то изменения вряд ли возможны»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8029

      Hektor 84 11 минут назад

      Наше болото уже ни что не спасет

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      Рейтинг: +12170

      Garrincha58 1 час назад

      никогда и ничего у нас не изменится сколько бы не менялась формула чемпионата пока не будет у футболистов стимула играть и зарабатывать деньги потом а не паспортом и привилегиями в качестве больших зарплат и лимитом убрать эти привилегии и многие просто не пойдут в футбол ведь большая часть молодых парней идут сейчас туда чтобы заработать легкие деньги даже в ФНЛ и то можно заработать хорошо не работая у станка или водилой и учится особо не надо поиграл лет 10 и почти обеспечил себя а так наши кривоногие футболёры будут стараться уезжать в зарубежные более сильные чемпионаты а чтобы там заиграть и приносить пользу нашей сборной надо будет попотеть а сейчас всякие Дзюбы и другие не особо упираются зато становятся миллиардерами а где бы этот рукотворный столько заработал если бы не Зенит и лимит сидел бы сейчас в Амкаре или Томи где он по молодости и был там и там ему и место а эти Дюковы и другие предшественники всё думу думают как бы им футбол поднять так же как один деятель 20 лет всё обещает а воз и ныне там

      2
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      Рейтинг: +306

      jengais 1 час назад

      Уменьшить количество клубов - плохо, увеличить - тоже не хорошо, получается лучший вариант это ничего не делать и получать свои бабки. Вот так и живем.

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      Рейтинг: +11179

      Skull_Boy 2 часа назад

      Регионы у нас бомжи, если ты не знал, если их бизнес не связан с нефтью или газом

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      Рейтинг: +15231

      vladimir-7 > Skull_Boy 1 час назад

      Газ и нефть не в Питере и Москве, а в регионах, у которых это
      всё украли дельцы, а вот финансы они отправляют в эти свои
      опекаемые клубы.

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      Рейтинг: +12170

      Garrincha58 > vladimir-7 1 час назад

      так он и сам был из этих дельцов

      3
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