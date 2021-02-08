Дюков: «Сокращение РПЛ до 12 клубов демотивирует регионы»

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможной реформе РПЛ.

— Какая сейчас ситуация с возможными реформами в РПЛ? Очень много разговоров о сокращении лиги или наоборот ее расширении.

— Правильнее задать этот вопрос Российской премьер-лиге. Что касается РФС, мы никогда не инициировали и не являемся авторами идеи как сокращения, так и увеличения числа клубов премьер-лиги.

Что касается сокращения числа клубов до 12, по-моему, один из форматов, который обсуждается. Это тот формат, который, мне кажется, демотивирует большое количество регионов, которые все-таки стараются развивать футбол. Это будет неправильный шаг.

С другой стороны, увеличение клубов до 18 через какое-то время — да. Но пока я, честно говоря, не вижу эти 18 клубов, которые инфраструктурно и финансово и, что очень важно, с точки зрения спортивной составляющей что-то внесли дополнительно и сделали нашу премьер-лигу более коммерчески успешной.

Дюков – о реформе РПЛ: «До 2022 года какие-то изменения вряд ли возможны»