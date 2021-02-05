Сорокин – о матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге: «Речь может идти о допуске 50+ процентов зрителей»

Глава оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин сообщил, к какой посещаемости матчей в Санкт-Петербурге нужно на текущий момент готовиться. Полную «Газпром Арену» функционер не обещает.

«По допуску зрителей на трибуны вопрос будет решаться в апреле, и никаких общих стандартов не будет, для каждого города все будет индивидуально.

Думаю, что в Санкт-Петербурге речь может идти о допуске 50 и даже более процентов зрителей. Как видите, динамика по заболевшим в последнее время положительная», – сказал Сорокин.