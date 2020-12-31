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    Сорокин – о матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге: «Речь может идти о допуске 50+ процентов зрителей»

    Глава оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин сообщил, к какой посещаемости матчей в Санкт-Петербурге нужно на текущий момент готовиться. Полную «Газпром Арену» функционер не обещает.

    «По допуску зрителей на трибуны вопрос будет решаться в апреле, и никаких общих стандартов не будет, для каждого города все будет индивидуально.

    Думаю, что в Санкт-Петербурге речь может идти о допуске 50 и даже более процентов зрителей. Как видите, динамика по заболевшим в последнее время положительная», – сказал Сорокин.

    • В Санкт-Петербурге пройдет 4 матча, включая игру 1/4 финала.
    • 2 игры на «Газпром Арене» проведет сборная России.
    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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