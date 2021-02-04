Джеррард – третий тренер «Рейнджерс», одержавший 100 побед с командой

«Рейнджерс» обыграл «Сент-Джонстон» со счетом 1:0 в матче 27-го тура шотландской Премьер-лиги.
Эта победа стала сотой для Стивена Джеррарда на посту главного тренера команды из Глазго.
Англичанин стал третьим тренером «Рейнджерс», которому удалось достичь указанной отметки, после Уолтера Смита (141) и Элли МакКойста (121).
- Джеррарду возглавляет «Рейнджерс» с 2018 года.
- Он одержал 100 побед в 152 матчах.
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Источник: Официальный твиттер «Рейнджерс»