Джеррард – третий тренер «Рейнджерс», одержавший 100 побед с командой

«Рейнджерс» обыграл «Сент-Джонстон» со счетом 1:0 в матче 27-го тура шотландской Премьер-лиги.

Эта победа стала сотой для Стивена Джеррарда на посту главного тренера команды из Глазго.

Англичанин стал третьим тренером «Рейнджерс», которому удалось достичь указанной отметки, после Уолтера Смита (141) и Элли МакКойста (121).

Джеррарду возглавляет «Рейнджерс» с 2018 года.

Он одержал 100 побед в 152 матчах.