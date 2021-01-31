АПЛ. «Челси» благодаря защитникам-легионерам обыграл «Бернли», это первая победа Тухеля

Главный тренер «Челси» Томас Тухель впервые победил в Англии. На своем поле обыгран «Бернли».

Мэйсон Маунт стал четвертым игроком в сезоне АПЛ, создавшим 50+ голевых моментов. Он провел на поле 80 минут и стал внутри этого промежутка лучшим в матче по отборам (четыре) и по ударам по воротам (четыре).

«Челси» прервал трехматчевую серию без домашних побед в АПЛ.

В первых двух матчах Тухеля в Англии в створ «Челси» не пробили ни разу.

Тухель – первый тренер «Челси» с 2012 года, проведший свои первые два матча в АПЛ на ноль. Восемь лет назад это удалось Рафаэлю Бенитесу.

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Челси – Бернли – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Аспиликуэта, 40; 2:0 – Алонсо, 84.

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