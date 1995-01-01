АПЛ. «Челси» благодаря защитникам-легионерам обыграл «Бернли», это первая победа Тухеля

Вратарь Бернли - редкий клоун, при обоих взятиях ворот инстинктивно пугался летящего мяча
Главный тренер «Челси» Томас Тухель впервые победил в Англии. На своем поле обыгран «Бернли».
Мэйсон Маунт стал четвертым игроком в сезоне АПЛ, создавшим 50+ голевых моментов. Он провел на поле 80 минут и стал внутри этого промежутка лучшим в матче по отборам (четыре) и по ударам по воротам (четыре).
«Челси» прервал трехматчевую серию без домашних побед в АПЛ.
В первых двух матчах Тухеля в Англии в створ «Челси» не пробили ни разу.
Тухель – первый тренер «Челси» с 2012 года, проведший свои первые два матча в АПЛ на ноль. Восемь лет назад это удалось Рафаэлю Бенитесу.
Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур
Голы: 1:0 – Аспиликуэта, 40; 2:0 – Алонсо, 84.