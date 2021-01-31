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  • Экс-игрок «Анжи» Менса: «В основном работают белые тренеры, но хотелось бы видеть темнокожих, индейских, русских специалистов»

Экс-игрок «Анжи» Менса: «В основном работают белые тренеры, но хотелось бы видеть темнокожих, индейских, русских специалистов»

31 января 2021, 00:15
4

Защитник клуба МЛС «Коламбус» Джонатан Менса рассказал об объединении темнокожих игроков лиги Black Players for Change. В частности, оно выступает за то, чтобы в качестве тренеров назначали представителей всех рас.

«Несколько игроков объединились и обсудили, почему бы не основать союз. Мы помогаем несправедливо обиженным и продвигаем этот союз. Это отличная инициатива помощи тем, кто не может позволить себе посещать школу, кто сталкивается с неравенством. Игроки обратились к МЛС со своими идеями, и лига поддержала их.

Это начало чего-то большого. Сейчас игроки могут привлечь внимание к некоторым проблемам. Было бы замечательно начать диалог о том, что правильно, а что нет, что мы можем сделать, что можем изменить: например, станет ли в лиге больше темнокожих тренеров, будут ли темнокожие игроки занимать ведущие роли в организациях.

Мы получили миллионы пожертвований от МЛС и других организаций и перенаправили для менее обеспеченных детей, особенно темнокожих. Было построено много площадок для баскетбола, футбола, волейбола, чтобы уберечь детей от разных проблем, также на эти средства сохранили стипендии тем, кто не мог посещать школу.

Хотелось бы в итоге увидеть равенство и справедливость, ведь когда все люди любят друг друга, тогда мир прекрасен. Такие движения могут принести много перемен и помочь людям больше узнать о жизни и представителях других этнических групп.

Как видите, сейчас в командах в основном работают белые тренеры, но было бы хорошо, если бы вы могли видеть темнокожих специалистов, индейских, русских – любой национальности и цвета кожи. Когда вокруг одни белые тренеры – это такая же проблема, как если бы все специалисты были темнокожими», – сказал Менса.

  • 30-летний ганец в 2016 году провел 15 матчей РПЛ за «Анжи».
  • Футболист вызывается в сборную Ганы.
  • За «Коламбус» Менса выступает с 2017 года.

Источник: РПЛ
Россия. ПФЛ. Группа 1 Анжи Менса Джонатан
Комментарии (4)
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docndoc
1612061762
Видимо, мы особого, русского цвета..)))
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MaxRnD
1612070823
Нормальный он так ряд построил: темнокожих, индейских, русских )))
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Hektor 84
1612077858
Так приезжай в Россию)))
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general.lizyukov
1612087022
Ja-ja, для наглосаксов мы такие же "н.егры", только с белой кожей )))
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