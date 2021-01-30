«Манчестер Сити» – первая команда в истории английского футбола с девятью победами в течение одного месяца

«Манчестер Сити» по ходу января добился девяти побед во всех турнирах. Ни одной профессиональной английской команде с момента создания Футбольной лиги (1888 год) ранее не удавалось за календарный месяц выиграть столько матчей.
Обыграв «Шеффилд Юнайтед» (1:0), «Манчестер Сити» победил в 12-м матче подряд с учетом всех турниров. Это самая длинная победная серия в истории клуба.
- Главный тренер Хосеп Гвардиола добился 500-й победы как менеджер взрослых команд (провел 673 матча).
- «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.
- 3 февраля «Манчестер Сити» в 22-м туре АПЛ сыграет против «Бернли».
Источник: Бомбардир.ру