«Манчестер Сити» – первая команда в истории английского футбола с девятью победами в течение одного месяца

«Манчестер Сити» по ходу января добился девяти побед во всех турнирах. Ни одной профессиональной английской команде с момента создания Футбольной лиги (1888 год) ранее не удавалось за календарный месяц выиграть столько матчей.

Обыграв «Шеффилд Юнайтед» (1:0), «Манчестер Сити» победил в 12-м матче подряд с учетом всех турниров. Это самая длинная победная серия в истории клуба.