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    «Манчестер Сити» – первая команда в истории английского футбола с девятью победами в течение одного месяца

    «Манчестер Сити» по ходу января добился девяти побед во всех турнирах. Ни одной профессиональной английской команде с момента создания Футбольной лиги (1888 год) ранее не удавалось за календарный месяц выиграть столько матчей.

    Обыграв «Шеффилд Юнайтед» (1:0), «Манчестер Сити» победил в 12-м матче подряд с учетом всех турниров. Это самая длинная победная серия в истории клуба.

    • Главный тренер Хосеп Гвардиола добился 500-й победы как менеджер взрослых команд (провел 673 матча).
    • «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.
    • 3 февраля «Манчестер Сити» в 22-м туре АПЛ сыграет против «Бернли».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11144

      Cules2013 5 минут назад

      Ну кто там что говорил, про Гвардиолу и АПЛ? И не надо тут про бабло шейхов, тот же Ливерпуль укомплектован не хуже, да и раньше тот же МЮ Фергюсона совершал много дорогих трансферов, да и просто сколько было звёздных команд за историю той же АПЛ, а рекорды бьют именно Гвардиола и Клопп.

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