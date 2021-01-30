Обамеянг пропустит матч с «Манчестер Юнайтед» из-за болезни матери

Капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не поможет своей команде в матче 21-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

Пресс-служба лондонского клуба сообщила, что форвард пропустит игру по семейным причинам.

На этой неделе габонец в твиттере написал, что заболела его мама, поэтому он пока не может принимать участие в матчах.