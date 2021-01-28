«Наполи» не уволит Гаттузо

«Наполи» выпустил официальное заявление касательно будущего главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.
Ранее появилась информация о возможном увольнении 43-летнего специалиста.
«Президент Аурелио Де Лаурентис, вице-президент Эдоардо Де Лаурентис и исполнительный директор Андреа Чиавелли встретились с командой и тренерским штабом и заверили, что полностью доверяют Рино Гаттузо», – говорится в заявлении.
- Гаттузо возглавляет «Наполи» с декабря 2019 года.
- Неаполитанцы идут на шестом месте в Серии А.
- Команда проиграла два матча подряд.
Источник: Официальный сайт «Наполи»