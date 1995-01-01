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    «Наполи» не уволит Гаттузо

    «Наполи» выпустил официальное заявление касательно будущего главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

    Ранее появилась информация о возможном увольнении 43-летнего специалиста.

    «Президент Аурелио Де Лаурентис, вице-президент Эдоардо Де Лаурентис и исполнительный директор Андреа Чиавелли встретились с командой и тренерским штабом и заверили, что полностью доверяют Рино Гаттузо», – говорится в заявлении.

    • Гаттузо возглавляет «Наполи» с декабря 2019 года.
    • Неаполитанцы идут на шестом месте в Серии А.
    • Команда проиграла два матча подряд.

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    Источник: Официальный сайт «Наполи»

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