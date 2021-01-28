«Наполи» не уволит Гаттузо

«Наполи» выпустил официальное заявление касательно будущего главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

Ранее появилась информация о возможном увольнении 43-летнего специалиста.

«Президент Аурелио Де Лаурентис, вице-президент Эдоардо Де Лаурентис и исполнительный директор Андреа Чиавелли встретились с командой и тренерским штабом и заверили, что полностью доверяют Рино Гаттузо», – говорится в заявлении.